Trójmiasto

Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł

Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Wyniki sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie weta do ustawy łańcuchowej
Źródło: TVN24
Na jednej z posesji inspektorzy OTOZ Animals odnaleźli zamarzniętego szczeniaka. Razem z nim były jeszcze trzy dorosłe psy. Ich schronieniem była jedna buda, a w niej mokra, brudna szmata. Właściciel tłumaczył, że nie interesował się losem zwierząt, bo sam miał gorączkę. To nie jedyna taka interwencja. Jak mówi inspektorka OTOZ Animals, teraz, w trakcie mrozów, ich telefony się urywają. Zdecydowana większość dotyczy psów na łańcuchach.

Inspektorzy OTOZ Animals w środę pojechali na jedną z posesji w miejscowości Dierżążno (województwo pomorskie).

- Zastaliśmy zamarzniętego szczeniaka, musiał tam leżeć już długo, bo był sztywny, zamarznięty. Były też trzy małe psy, które biegały po tej posesji. Były to dwa samce i jedna suczka, matka szczeniaka. Widać było, że byli ze sobą bardzo zżyci, bo okropnie piszczała na widok jego zamarzniętego ciała - mówi nam Agnieszka Muńska, inspektorka OTOZ Animals.

Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Źródło: OTOZ Animals

Na posesji była jedna buda, woda była już zamrożona.

- Ta jedna buda była schronieniem dla wszystkich psów. W środku była mokra, brudna szmata, która nie chroniła ich ani nie grzała - dodaje przedstawicielka OTOZ Animals.

Inspektorzy zapukali do drzwi domu. Otworzył im mężczyzna. - Na nasze pytanie o zamarzniętego szczeniaka, właściciel powiedział, że nie interesował się ostatnio psami, bo sam miał 40 stopni gorączki - relacjonuje Muńska.

Nadchodzi mróz, schroniska proszą o pomoc
Nadchodzi mróz, schroniska proszą o pomoc

Wrocław

"Telefony się urywają, a można było temu zapobiec"

Inspektorzy odebrali trzy psy właścicielowi, a ten - jak mówi pani Agnieszka - niespecjalnie protestował. Zwierzęta trafiły do OTOZ Animals w Bojanie.

- Rozmawiałam już z naszym prawnikiem. Zgłaszamy sprawę policji, do prokuratury. Będziemy chcieli być oskarżycielem posiłkowym. Będziemy pilnować tego, żeby ten mężczyzna odpowiedział. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, a w sytuacji znęcania się ze szczególnym okrucieństwem do pięciu lat więzienia - mówi nam Ewa Gebert, prezeska OTOZ Animals.

Jak dodaje, obecnie, w czasie trwających w Polsce mrozów, ich telefony się urywają.

- Mamy zgłoszenie za zgłoszeniem. Jest mnóstwo interwencji, głównie w sprawie psiaków na łańcuchach, które zamarzają. Apelujemy, aby ludzie dalej zgłaszali takie przypadki do najbliższej organizacji ochrony zwierząt, w tym do nas, na policję albo do inspekcji weterynaryjnej - podkreśla.

Gebert uważa, że tych sytuacji można było uniknąć.

- To efekt tego, co się działo w ostatnim czasie. Najpierw było weto prezydenta, później Sejm tego weta nie odrzucił, 17 głosów zabrakło. Zaczęły się mrozy i interwencja za interwencją. Nasze telefony się urywają, a przecież można było temu zapobiec - podsumowuje prezeska OTOZ Animals.

Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"

Bartłomiej Plewnia

Sejm zdecydował w sprawie weta do ustawy łańcuchowej

Sejm nie zdołał w grudniu odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192. Nie osiągnięto wymaganej większości potrzebnej do odrzucenia weta.

Za odrzuceniem weta głosowało 246 posłów - 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 31 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy, 4 z partii Razem i 4 posłów niezależnych. Do obalenia weta potrzebne były 263 głosy.

Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę

Olsztyn

Przeciw odrzuceniu weta było 192 parlamentarzystów - 175 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 10 z Konfederacji, 4 z koła Republikanów, 2 z Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden poseł niezależny. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z przepisami, aby ponownie uchwalić ustawę i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w tym przypadku 263 głosy.

Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"

METEO
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OTOZ Animals

zwierzętawojewództwo pomorskieZima
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Świat
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Iran, kryzys
Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
Świat
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne
Poznań
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik

