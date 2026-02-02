Logo strona główna
Trójmiasto

Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany

Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w mieście Czersk w powiecie chojnickim na Pomorzu. Poszkodowana siedmiolatka została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Do wypadku doszło po godzinie 18 na ulicy Targowej w Czersku - podała Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach. "Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko. Następnie porzucił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia" - czytamy w oświadczeniu.

- Dziecko wspomniane w komunikacie to siedmioletnia dziewczynka. Strażacy ocenili jej stan po wypadku jako ciężki. Obecnie jest transportowana do szpitala za pomocą LPR - dodała st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowy KPP w Chojnicach.

Kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik
Kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik
Źródło: KPP w Chojnicach

Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec Czerska, został zatrzymany. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci nadal prowadzą czynności na miejscu zdarzenia w celu ustalenia wszystkich okoliczności. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i policja.

Źródło: Google Maps

opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Chojnicach

