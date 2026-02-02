Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany

Do wypadku doszło po godzinie 18 na ulicy Targowej w Czersku - podała Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach. "Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko. Następnie porzucił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia" - czytamy w oświadczeniu.
- Dziecko wspomniane w komunikacie to siedmioletnia dziewczynka. Strażacy ocenili jej stan po wypadku jako ciężki. Obecnie jest transportowana do szpitala za pomocą LPR - dodała st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowy KPP w Chojnicach.
Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec Czerska, został zatrzymany. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci nadal prowadzą czynności na miejscu zdarzenia w celu ustalenia wszystkich okoliczności. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i policja.
opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Chojnicach