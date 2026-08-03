Trójmiasto Traktor wjechał pod opadające rogatki. Uderzył w niego pociąg Oprac. Michał Malinowski |

Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło wideo: OTOZ Animals Warszawa Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 12.30 na przejeździe kolejowym w miejscowości Czarlin, w powiecie tczewskim.

- Siedziałem w pierwszym wagonie, mocno było czuć uderzenie. Ludzie mówią, że doszło do zderzenia z traktorem. Po wyjściu z pociągu udało mi się nagrać uszkodzoną lokomotywę. Podobno nikt nie został ranny, tak mówią. Pasażerowie czekają na stacji chyba na inny pociąg, ja zabrałem się do Tczewa samochodem - przekazał pan Filip.

Do zdarzenia doszło na wysokości stacji kolejowej w Czarlinie Źródło zdjęcia: Kontakt24

Jak poinformowała starszy sierżant Aleksandra Smukalska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Kierujący ciągnikiem z przyczepami, przewożąc słomę, wjechał pod zamykające się na przejeździe kolejowym rogatki. Doszło do zderzenia z pociągiem - przekazała policjantka.

Kolizja pociągu ze sprzętem rolniczym, Czarlin (Pomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mati

Jak dodała, kierujący ciągnikiem 67-latek znajdował się pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło niedaleko stacji kolejowej w Czarlinie Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Dla pasażerów podstawiono pociąg zastępczy.