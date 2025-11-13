Pieniędzmi do zabawy zapłacili za samochód

Logo strona główna
Trójmiasto

"Pieniądze", którymi zapłacili za samochód
Źródło: KPP w Bytowie
Do ośmiu lat więzienia grozi mężczyznom, którzy zapłacili za samochód stuzłotowymi banknotami służącymi do zabawy i nauki. Oszukany zorientował się, że pieniądze nie są prawdziwe podczas próby wpłaty gotówki na konto.

Do policjantów zgłosił się obywatel Kolumbii, który poinformował, że podczas sprzedaży swojego samochodu został oszukany. Po zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży skontaktowało się z nim dwóch mężczyzn zainteresowanych kupnem pojazdu. Po jeździe próbnej i krótkich negocjacjach podpisali umowę kupna-sprzedaży oraz przekazali sprzedającemu gotówkę.

Banknoty z napisem "souvenir"

Kiedy mężczyzna próbował wpłacić pieniądze na konto, zorientował się, że banknoty nie są prawdziwe. Były to imitacje polskich stuzłotowych banknotów z napisem "souvenir" i informacją, że nie stanowią środka płatniczego. Takie fałszywe banknoty wykorzystywane są jedynie do nauki lub celów kolekcjonerskich.

Źródło: KPP w Bytowie
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Źródło: KPP w Bytowie

Kryminalni zajmujący się sprawą namierzyli sprzedany samochód na terenie powiatu słupskiego. Zatrzymano dwóch podejrzanych - 23- i 25-latka. Obaj - jak zapowiedziała policja - usłyszą zarzuty oszustwa, za które grozi do ośmiu lat więzienia.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Bytowie

Bytów, województwo pomorskie, Policja
