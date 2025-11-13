Pieniędzmi do zabawy zapłacili za samochód

Do policjantów zgłosił się obywatel Kolumbii, który poinformował, że podczas sprzedaży swojego samochodu został oszukany. Po zamieszczeniu ogłoszenia o sprzedaży skontaktowało się z nim dwóch mężczyzn zainteresowanych kupnem pojazdu. Po jeździe próbnej i krótkich negocjacjach podpisali umowę kupna-sprzedaży oraz przekazali sprzedającemu gotówkę.
Banknoty z napisem "souvenir"
Kiedy mężczyzna próbował wpłacić pieniądze na konto, zorientował się, że banknoty nie są prawdziwe. Były to imitacje polskich stuzłotowych banknotów z napisem "souvenir" i informacją, że nie stanowią środka płatniczego. Takie fałszywe banknoty wykorzystywane są jedynie do nauki lub celów kolekcjonerskich.
Kryminalni zajmujący się sprawą namierzyli sprzedany samochód na terenie powiatu słupskiego. Zatrzymano dwóch podejrzanych - 23- i 25-latka. Obaj - jak zapowiedziała policja - usłyszą zarzuty oszustwa, za które grozi do ośmiu lat więzienia.
