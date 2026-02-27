Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję

W piątek około południa w jednym z marketów przy ulicy Przemysłowej w Bytowie (woj. pomorskie) doszło do rozpylenia nieznanej substancji. Wszyscy klienci oraz pracownicy sklepu zostali ewakuowani. Dwóm osobom udzielono pomocy medycznej.
Na miejscu pracują mundurowi, którzy przesłuchują świadków zdarzenia oraz zabezpieczają monitoring. Jak przekazali, podejrzewany został zatrzymany przez patrol policji.
Z zatrzymanym mężczyzną prowadzone są czynności procesowe. Policja nie podaje na razie dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani rodzaju rozpylonej substancji.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: KPP Bytów
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów