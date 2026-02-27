Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję

Bytów (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek około południa w jednym z marketów przy ulicy Przemysłowej w Bytowie (woj. pomorskie) doszło do rozpylenia nieznanej substancji. Wszyscy klienci oraz pracownicy sklepu zostali ewakuowani. Dwóm osobom udzielono pomocy medycznej.

Policjanci zatrzymali podejrzewanego Źródło: KPP Bytów

Na miejscu pracują mundurowi, którzy przesłuchują świadków zdarzenia oraz zabezpieczają monitoring. Jak przekazali, podejrzewany został zatrzymany przez patrol policji.

Z zatrzymanym mężczyzną prowadzone są czynności procesowe. Policja nie podaje na razie dodatkowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia ani rodzaju rozpylonej substancji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Natalia Grzybowska