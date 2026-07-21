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Wejherowo

Bójka na peronie w Wejherowie. Konduktor złożył zawiadomienie

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Bójka na peronie w Wejherowie
Bójka na peronie w Wejherowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: focus_polska/Instagram
Policja wyjaśnia okoliczności bójki na peronie w Wejherowie. Zawiadomienie w tej sprawie złożył konduktor, który twierdzi, że pasażer naruszył jego nietykalność osobistą. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać tylko interwencję pracownika kolei już na peronie.

Do komendy wejherowskiej policji zgłosił się w poniedziałek konduktor i złożył zawiadomienie, które dotyczy kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia.

Chodzi o sytuację, do której miało dojść w pociągu na peronie w Wejherowie. 18 lipca policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego i nietrzeźwego pasażera w pociągu dalekobieżnym. Mężczyzna miał zaatakować konduktora i próbować wybić szybę.

O tej sytuacji zrobiło się głośno za sprawą nagrania, które pojawiło się w sieci. Zarejestrowane przez świadka pokazuje już dalszy ciąg zdarzeń, a więc to, co działo się już po tym, jak pasażer i obsługa pociągu wyszli na peron. Widać, jak pracownik przewoźnika kolejowego (jest w uniformie) podchodzi i kilkukrotnie uderza mężczyznę, obezwładniając go.

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Bójka na peronie w Wejherowie

"Policjanci działają dwutorowo"

Kiedy patrol policji pojawił się na miejscu, obsługi i pociągu już nie było, zastali samego pasażera. Jak relacjonowała asp. sztab. Anna Potrykus funkcjonariusze skontaktowali się z obsługą pociągu, a z ich oświadczenia wynikało, że nie będą zgłaszać zawiadomienia. W poniedziałek to się zmieniło.

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Do komendy wpłynęło zawiadomienie dotyczące bójki na peronie w Wejherowie
Źródło: TVN24

- Weryfikujemy wszystkie informacje, również przekazy medialne. Policjanci działają dwutorowo i sprawdzają ewentualne sprawstwo każdej ze stron. W związku z tym sprawdzamy też kwestię przekroczenia uprawnień przez obsługę pociągu. Wystąpiliśmy do przewoźnika o udostępnienie monitoringu z pociągu - przekazała asp. sztab. Anna Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji.

Bójka na peronie w Wejherowie
Bójka na peronie w Wejherowie
Źródło zdjęcia: focus_polska/Instagram

Na nagraniu z sieci widoczny jest pociąg PKM (Pomorska Kolej Metropolitalna), ale ten przewoźnik zapewnił, że to nie był ich pracownik. Podobnie jak SKM i Polregio.

O sprawę zapytaliśmy Intercity. Od poniedziałku czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KolejPolicjaPrzemoc
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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