86 lat temu wybuchła wojna. Trwają obchody na Westerplatte

Uroczystości upamiętniające agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę odbywają się tradycyjnie o świcie 1 września w Gdańsku na Westerplatte. Biorą w nich udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie chcą uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej.

Tradycyjnie na Westerplatte pojawiają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych. W tym roku udział w obchodach biorą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Złożyli kwiaty, zapłonie Znicz Pokoju

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości prezydent złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Prezydent RP Karol Nawrocki składa kwiaty na Cmentarzu Obrońców Westerplatte w Gdańsku Źródło: PAP/Adam Warżawa

Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed 4.45, bowiem o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Na maszt została podniesiona flaga państwowa.

Zapłonął też Znicz Pokoju, odczytano Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim. Zaplanowano oficjalne przemówienia m.in. prezydenta RP, premiera, szefa MON, marszałka Sejmu i zastępcy prezydenta Gdańska. Po nich nastąpi modlitwa. Po ceremonii złożenia wieńców przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża uczestnicy wysłuchają "Hymnu do Bałtyku" oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

86 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

W poniedziałek mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczypospolitą i rozpoczęcia II wojny światowej. Atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających konflikt. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Ponad dwa tygodnie później - 17 września 1939 r. - do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

