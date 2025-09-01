Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

86 lat temu wybuchła wojna. Trwają obchody na Westerplatte

Westerplatte
Wybuch II wojny światowej (nagrania archiwalne)
Źródło: TVN24
O godzinie 4.45 na Westerplatte zawyły syreny alarmowe. Dokładnie o tej godzinie 86 lat temu z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, które rozpoczęły II wojnę światową. Trwają uroczystości.

Uroczystości upamiętniające agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę odbywają się tradycyjnie o świcie 1 września w Gdańsku na Westerplatte. Biorą w nich udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie chcą uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej.

Tradycyjnie na Westerplatte pojawiają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych. W tym roku udział w obchodach biorą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Złożyli kwiaty, zapłonie Znicz Pokoju

Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości prezydent złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Towarzyszli mu premier, marszałek Sejmu, szef MON i szef BBN.

Prezydent RP Karol Nawrocki składa kwiaty na Cmentarzu Obrońców Westerplatte w Gdańsku
Prezydent RP Karol Nawrocki składa kwiaty na Cmentarzu Obrońców Westerplatte w Gdańsku
Źródło: PAP/Adam Warżawa

Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed 4.45, bowiem o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy. Na maszt została podniesiona flaga państwowa.

Zapłonął też Znicz Pokoju, odczytano Apel Pamięci, a bohaterstwo obrońców ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim. Zaplanowano oficjalne przemówienia m.in. prezydenta RP, premiera, szefa MON, marszałka Sejmu i zastępcy prezydenta Gdańska. Po nich nastąpi modlitwa. Po ceremonii złożenia wieńców przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża uczestnicy wysłuchają "Hymnu do Bałtyku" oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

86 lat od rozpoczęcia II wojny światowej

W poniedziałek mija 86 lat od agresji III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczypospolitą i rozpoczęcia II wojny światowej. Atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte o godzinie 4.45 był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających konflikt. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Ponad dwa tygodnie później - 17 września 1939 r. - do ataku na Polskę ruszyła także Armia Czerwona.

OGLĄDAJ: Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej
pc

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: MON

Udostępnij:
TAGI:
WesterplatteKarol NawrockiDonald TuskSzymon HołowniaWładysław Kosiniak-KamyszGdańsk
Czytaj także:
Pogodny czwartek
Pierwszy dzień września będzie ciepły
METEO
Andrij Parubij
Szokujące zabójstwo we Lwowie. Zełenski: zatrzymano podejrzanego
Świat
imageTitle
Cudowna końcówka Polaków. Mają trzecie zwycięstwo na EuroBaskecie
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło argumentów. Polscy siatkarze ograni w Krakowie
EUROSPORT
imageTitle
Polacy pokonali Islandię w trzecim meczu w Spodku
EUROSPORT
imageTitle
Faworyt Vuelty pokazał moc. Aktywny dzień Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie
METEO
Levante - Barcelona
Barcelona straciła punkty, a i tak jej bohaterem był bramkarz
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Realna obawa" w Pałacu Prezydenckim. "Żeby za dużo się nie wydarzyło"
Polska
Młodzi inżynierowie testowali w Krakowie marsjańskie łaziki
Marsjańskie łaziki na torze w Krakowie
Hubert Kijek
Morskie dno
Szczelina na dnie Atlantyku. Wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi
METEO
Karol Nawrocki
Ujawnienie pisma z MSZ. Prezydent "dyskredytuje sam siebie"
Polska
Francuscy żołnierze
"Dość precyzyjny" plan Europy. "Bardzo wątpliwy scenariusz"
Świat
Nowe prawo ma zwiększyć ochronę danych osobowych i wizerunków dzieci w szkołach
"Idealna pożywka dla przestępców". Co musi się zmienić?
Fakty
Akcja policji w Kłobucku
Stał w oknie z bronią. Policjanci otoczyli dom
Katowice
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Nastolatkowie w Rudzie Śląskiej zatrzymani za pobicie 17-latka
Nastolatkowie zrobili coś "rodem ze świata mafii"
Grzegorz Jarecki
imageTitle
Zwycięstwa pucharowiczów. Lech skorzystał na błędzie bramkarza
EUROSPORT
imageTitle
Niezrozumiałe przeprosiny Ostapenko. Zasłoniła się brakami w języku
EUROSPORT
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
WARSZAWA
Noc, chłodno, zimno, mgły
Mglista noc i poranek. Pogoda na jutro
METEO
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Pojutrze może przyjść kolej na nas". Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie
Świat
Henryka Krzywonos-Strycharska
"Podzielił nas jeden mały człowiek"
Polska
Gospodarstwa domowe w prowincji Pendżab znalazły się pod wodą
Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"
METEO
Stanisław Soyka
Jest data pogrzebu Stanisława Soyki, prośba rodziny
Polska
imageTitle
Manchester City wyłożył się na Grudzie
EUROSPORT
Strefa Gazy
Media o planie Trumpa dla Gazy. "Dobrowolne" przesiedlenia i "cyfrowe tokeny"
Świat
Szpital Charite w Berlinie
Rośnie liczba zatruć gazem rozweselającym. Skutki mogą być tragiczne
Świat
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"
Martyna Olkowicz
imageTitle
Dwa rozbite bolidy Ferrari, dramat Norrisa i sensacja na podium w Zandvoort
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica