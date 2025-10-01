A jeśli szklankę wody na starość będzie nam musiał podać robot?

Kluczowe fakty:
- Do 2030 roku liczba osób po sześćdziesiątce deklarujących potrzebę wsparcia przekroczy w Polsce milion.
- Już dziś głównym opiekunem rodzinnym jest najczęściej starzejący się i też wymagający wsparcia małżonek. Do tego spada liczba dzieci i wnuków, a wiele z nich mieszka daleko poza miejscem zamieszkania seniora.
- Kim są opiekunowie i jak opiekują się bliskimi? Do 16 stycznia Szkoła Główna Handlowa czeka na ich pamiętniki. Dla autorów i autorek przewidziano nagrody finansowe.
- My sprawdzamy, czy ratunkiem dla potrzebujących wsparcia będzie sztuczna inteligencja i inne nowoczesne technologie. A odpowiedzi szukamy w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Tekst jest częścią naszego cyklu o seniorach, w którym przeczytacie m.in. o niełatwej opiece nad seniorami z chorobami neurodegeneracyjnymi.
86-latka wpuściła do mieszkania obcego mężczyznę. Wszedł do pokoju i poprosił o wodę. Gdy kobieta poszła do kuchni, zaczął zaglądać do szafek i szuflad w poszukiwaniu cennych przedmiotów i pieniędzy.