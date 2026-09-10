AI rozwiązała problem milenijny? "Zapaliła się czerwona lampka"

Dla fizyków, inżynierów i meteorologów to kluczowe równanie. Choć nie muszą go rozwiązywać w swojej codziennej pracy, to właśnie ten zapis matematyczny leży u podstaw każdego numerycznego modelu, z którego korzystają w praktyce. Chodzi o równanie Naviera-Stokesa stworzone przez XIX-wiecznych naukowców z Francji i Wielkiej Brytanii, które opisuje, w jaki sposób w ruchu zachowują się płyny i gazy. Dla ułatwienia obliczeń matematyczny model traktuje te substancje jak idealnie gładką, ciągłą masę, całkowicie ignorując pojedyncze atomy.
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