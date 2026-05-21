Siedem kilogramów narkotyków w mieszkaniu 22-latka
- Od dłuższego czasu do funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku napływały informacje dotyczące 22-letniego mężczyzny, który może posiadać środki odurzające i substancje psychotropowe - przekazała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
Tymczasowy areszt dla 22-latka
Policjanci weszli do mieszkania mężczyzny. Znaleźli tam ponad siedem kilogramów narkotyków (to marihuana, amfetamina, tabletki ecstasy i mefedron) oraz 13,5 tysiąca złotych w gotówce.
Łączna wartość narkotyków na czarnym rynku przekracza 350 tysięcy złotych.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.
22-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl