Siedem kilogramów narkotyków w mieszkaniu 22-latka

Zatrzymany 22-letni mężczyzna
Kilogramy narkotyków w mieszkaniu 22-latka
Marihuanę, amfetaminę, mefedron i ecstasy - łącznie kilka kilogramów narkotyków miał w swoim mieszkaniu młody mężczyzna ze Szczecinka. 22-latek został tymczasowo aresztowany.

- Od dłuższego czasu do funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku napływały informacje dotyczące 22-letniego mężczyzny, który może posiadać środki odurzające i substancje psychotropowe - przekazała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Tymczasowy areszt dla 22-latka

Policjanci weszli do mieszkania mężczyzny. Znaleźli tam ponad siedem kilogramów narkotyków (to marihuana, amfetamina, tabletki ecstasy i mefedron) oraz 13,5 tysiąca złotych w gotówce.

Łączna wartość narkotyków na czarnym rynku przekracza 350 tysięcy złotych.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

22-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

NarkotykiSzczecinekPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
