Siedmiu motorniczych chciało kierować tramwajem, będąc w stanie nietrzeźwości

Jeden ze szczecińskich radnych Marek Duklanowski zwrócił się do prezydenta miasta z pytaniem o liczbę motorniczych, którzy przyszli do pracy w stanie nietrzeźwości. Polityk zapytał także o liczbę kontroli przeprowadzonych w tym roku.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski poinformował, że od początku 2024 roku nie dopuszczono do pracy, ze względu na "stan po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości", siedem osób.

Łącznie od początku roku przeprowadzono około 17 tysięcy kontroli. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy, liczba motorniczych niedopuszczonych do pracy wyniosła pięć.

"Wskazania urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wśród osób niedopuszczonych do wykonywania pracy wyniosła w przeliczeniu na promile od 0,2 do 1,5" - wskazał Kadłubowski.