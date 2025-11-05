Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Kot Gacek bohaterem nowego muralu w Szczecinie

Kot Gacek bohaterem nowego muralu w Szczecinie
Kot Gacek magnesem na turystów. Do Szczecina ściągają z kraju i ze świata
Źródło: TVN24
Mural z wizerunkiem dawnego, lokalnego kociego celebryty Gacka ozdobił budynek przy ulicy Rugiańskiej w Szczecinie. To jedna z realizacji projektu ekologicznych murali, które mają łączyć sztukę z ochroną środowiska.

Malunek z czarno-białym kocim celebrytą od niedawna zdobi ścianę bloku przy ulicy Rugiańskiej 34-35 w Szczecinie. Jego autorem jest Bartosz Podlewski z Warszawy. Mural powstał w ramach programu "Pomorze Zachodnie", którego celem jest promocja sztuki ulicznej oraz ekologicznych rozwiązań.

- To jeden z 11 ekologicznych murali tworzonych na Pomorzu Zachodnim. Ekologicznych, bo są malowane farbami fotokatalicznymi - innowacyjną powłoką, która pod wpływem światła oczyszcza powietrze - wyjaśnia Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Zawarty w farbie dwutlenek tytanu, w obecności światła, tlenu i wilgoci, rozkłada zanieczyszczenia, neutralizując m.in. smog, alergeny czy bakterie.

Ogłoszony przez Pomorze Zachodnie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 87 projektów. O wyborze najlepszych grafik zdecydowały głosy mieszkańców i komisji konkursowej. W samym głosowaniu internetowym wzięło udział ponad 13 tysięcy osób.

Kocur zainteresował zagraniczne media

Kot Gacek przez wiele lat mieszkał na ul. Kaszubskiej, gdzie zyskał przydomek jej króla. Popularność zdobył w 2020 roku, gdy nagranie z jego udziałem obiegło media społecznościowe. Od tego czasu stał się jednym z symboli Szczecina, przyciągając uwagę turystów z Polski i zagranicy. O zwierzęciu pisały m.in. dzienniki "The Washington Post", "Independent" czy "The Guardian".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kot Gacek magnesem na turystów
Słynny kot Gacek trafił do weterynarza. Znana jest już diagnoza
Trójmiasto
Kot Gacek magnesem na turystów
Gacka chcą zobaczyć turyści z Polski i ze świata. Dostał nowy domek
Trójmiasto
Fenomen Gacka. Popularność kota celebryty rośnie, piszą o nim światowe media
Ciekawostki

W 2023 roku Gacek został objęty opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Z uwagi na stan zdrowia i bezpieczeństwo trafił do domu tymczasowego.

Kot Gacek był niegdyś magnesem na turystów
Kot Gacek był niegdyś magnesem na turystów
Źródło: TVN24

W miejscu dawnego bytowania kota powstała kawiarnia prowadzona przez fundację, której celem jest edukacja w zakresie pomocy zwierzętom i wolontariatu. Mural z wizerunkiem kocura ma przypominać o potrzebie troski o miejskie zwierzęta i ochrony środowiska.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Pomorze Zachodnie

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaOchrona zwierzątSzczecinKoty
Czytaj także:
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort i port odpowiadają na wpis posła PiS
Gabriela Sieczkowska
Niezidentyfikowane obiekty na niebie w województwie świętokrzyskim
Cztery kule i nagły rozbłysk. Co się działo na niebie?
Kielce
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?
Lublin
le parisien
"Celowo" wjeżdżał w ludzi, 10 osób rannych
Świat
imageTitle
Rywalka Świątek wycofała się z WTA Finals. Wiadomo, kto zajmie jej miejsce
EUROSPORT
Klatka kluczowa-1185
Ostre słowa prezesa NRL: MZ szczuje na lekarzy zamiast naprawiać system
Piotr Wójcik
Dariusz Matecki
Matecki o sprawie Ziobry. Mówi o "odstrzeleniu przez służby węgierskie" funkcjonariusza
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w walizce, syn w areszcie. Decyzja sądu
Białystok
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
METEO
Jesień, mgły
Ostrzeżenia IMGW w wielu województwach
METEO
Areszt śledczy w Lublinie
Przepiłowali kraty, wspięli się na dach. Dyrektorka aresztu odwołana po próbie ucieczki
Lublin
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
BIZNES
Nowotwory głowy i szyi
Ze wstydu jedzą w innym pomieszczeniu. "Chodzi o to, żeby nikt ich nie oglądał"
Zdrowie
Trwają intensywne poszukiwania 43-latka
Zaginął w lesie, trwają poszukiwania 43-latka
Lubuskie
Budda
Wzięli udział w loterii "Buddy", po roku zwycięzcy mają dostać swoje nagrody
Szczecin
Centrum Nauki Kopernik
Jedna z największych atrakcji turystycznych Warszawy kończy 15 lat
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szkolenia wojskowe dla wszystkich. "Nie każdy będzie żołnierzem"
Polska
imageTitle
Niewytłumaczalna zapaść Judda Trumpa
EUROSPORT
imageTitle
Brutalnym atakiem niechlubnie zapisał się w historii. "Między ekstazą a ekscesem"
EUROSPORT
Wąż pełzał po szkolnej bursie
Wąż pełzał po szkolnej bursie
Trójmiasto
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
Nocny pożar supermarketu. Zostało niewiele
WARSZAWA
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
METEO
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
BIZNES
Stacja metra Centrum
Koniec utrudnień w metrze
WARSZAWA
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Mieli prać pieniądze z szantażu seksualnego. Trzech zatrzymanych
Lublin
imageTitle
Ogłoszono skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata piłkarek ręcznych
EUROSPORT
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
BIZNES
Protest na UW
Starcie Sikorskiego ze studentkami na UW
WARSZAWA
Roboty remontowe w Karkonoszach
Ciężki sprzęt na karkonoskich szlakach. Trwają prace remontowe
Wrocław
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Okradł jubilera, uciekł autostopem
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica