Kot Gacek bohaterem nowego muralu w Szczecinie

Malunek z czarno-białym kocim celebrytą od niedawna zdobi ścianę bloku przy ulicy Rugiańskiej 34-35 w Szczecinie. Jego autorem jest Bartosz Podlewski z Warszawy. Mural powstał w ramach programu "Pomorze Zachodnie", którego celem jest promocja sztuki ulicznej oraz ekologicznych rozwiązań.

- To jeden z 11 ekologicznych murali tworzonych na Pomorzu Zachodnim. Ekologicznych, bo są malowane farbami fotokatalicznymi - innowacyjną powłoką, która pod wpływem światła oczyszcza powietrze - wyjaśnia Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Zawarty w farbie dwutlenek tytanu, w obecności światła, tlenu i wilgoci, rozkłada zanieczyszczenia, neutralizując m.in. smog, alergeny czy bakterie.

Ogłoszony przez Pomorze Zachodnie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 87 projektów. O wyborze najlepszych grafik zdecydowały głosy mieszkańców i komisji konkursowej. W samym głosowaniu internetowym wzięło udział ponad 13 tysięcy osób.

Kocur zainteresował zagraniczne media

Kot Gacek przez wiele lat mieszkał na ul. Kaszubskiej, gdzie zyskał przydomek jej króla. Popularność zdobył w 2020 roku, gdy nagranie z jego udziałem obiegło media społecznościowe. Od tego czasu stał się jednym z symboli Szczecina, przyciągając uwagę turystów z Polski i zagranicy. O zwierzęciu pisały m.in. dzienniki "The Washington Post", "Independent" czy "The Guardian".

W 2023 roku Gacek został objęty opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Z uwagi na stan zdrowia i bezpieczeństwo trafił do domu tymczasowego.

W miejscu dawnego bytowania kota powstała kawiarnia prowadzona przez fundację, której celem jest edukacja w zakresie pomocy zwierzętom i wolontariatu. Mural z wizerunkiem kocura ma przypominać o potrzebie troski o miejskie zwierzęta i ochrony środowiska.