Poszukiwani po śmierci przed sklepem monopolowym w rękach policji

Szczecińska policja o zatrzymaniu dwóch poszukiwanych mężczyzn Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o zatrzymaniu dwóch poszukiwanych mężczyzn prokuratura przekazała we wtorek po południu.

Nadkomisarz Mirosława Rudzińska, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie poinformowała na antenie TVN24, że trwa konwojowanie mężczyzn do jednostki policji. - Zatrzymani prawdopodobnie jutro trafią do prokuratury i prawdopodobnie usłyszą zarzuty - dodała.

Śledztwo w sprawie wydarzeń przed sklepem monopolowym w Policach wszczęto w poniedziałek. Dotyczy nie tylko zabójstwa 29-letniego mężczyzny, ale też - jak poinformowała prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - poplecznictwa, czyli udzielenia pomocy sprawcom przestępstwa. Zatrzymano trzy osoby. - Z zatrzymanymi osobami trwają czynności procesowe w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie - przekazała Szozda.

Za poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

"Śledztwo wszczęto w sprawie dwóch czynów" Źródło: TVN24

Policja publikowała wizerunki dwóch poszukiwanych 23-latków. I apelowała, by nie działać w ich sprawie na własną rękę.

Policja publikowała wizerunki poszukiwanych mężczyzn Źródło: Zachodniopomorska policja

Właściciel sklepu: dwóch napastników skoczyło na jednego

Do ataku doszło 3 sierpnia 2025 roku przed sklepem monopolowym w Policach. Reporterka TVN24 rozmawiała z właścicielem sklepu.

- To się wydarzyło przed sklepem. Troje osób, dwóch mężczyzn i kobieta, podeszli do okienka, w tym momencie zostali zaczepieni przez dwóch naćpanych, młodych mężczyzn. Przepychanka słowna i chwilę później już była bójka. Dwóch napastników skoczyło na jednego, zaczęli go okładać, kopać - bo się przewrócił - i zadawać ciosy nożem w szyję. Trwało to krótko, zaczęli uciekać. Poszkodowany wstał, próbował ich gonić, ale po chwili upadł - zrelacjonował mężczyzna.

Świadkiem sytuacji była pracownica sklepu monopolowego, która od razu wezwała policję. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring, który właściciel przekazał policji.

Jak powiedział właściciel sklepu, napastnicy byli zamaskowani - jeden miał kominiarkę, a drugi kask.