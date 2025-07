Widok na hotel Gołębiewski w Pobierowie z lotu ptaka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie trwa od 2018 roku. Nowy obiekt miał się otworzyć w 2021 roku, ale zostało to opóźnione m.in. przez pandemię Covid-19. Rok później zmarł Tadeusz Gołębiewski, założyciel sieci hoteli.

Wybraliśmy się w okolice hotelu. Na placu budowy krzątały się pojedyncze osoby. Zrobiliśmy nowe zdjęcia dronem. Widać już dobrze zarys otoczenia hotelu. Ogromny parking po lewej stronie od wejścia i kilka zewnętrznych basenów - niektóre są usytuowane od strony morza, niektóre od strony lądu. W stronę głównego wejścia oraz wzdłuż alejki prowadzącej do plaży widać nowe nasadzenia niewysokich drzewek.

Widok z oddali pokazuje ogrom inwestycji, a także relatywnie wąską plażę w bezpośrednim sąsiedztwie budowli. Rzut oka do wnętrz każe sądzić, że w pokojach hotelowych jest jeszcze sporo prac wykończeniowych do wykonania. Pojedyncze apartamenty mają jeszcze dyktę zamiast okien.

Trwa rekrutacja pracowników

Od pewnego czasu na różnych stronach internetowych z ogłoszeniami o pracę widać oferty pracy. Gołębiewski Holding Sp. z o.o. szuka m.in. recepcjonisty czy kierownika recepcji. Kandydaci muszą spełniać szereg wymagań w tym: posiadać wysoką kulturę osobistą, posiadać minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej czy znać języki obce.

"Hotel Gołębiewski w Pobierowie to prestiżowy obiekt 5-gwiazdkowy, który wkrótce stanie się synonimem luksusu nad polskim morzem, stając się zarazem największym hotelem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Zlokalizowany w wyjątkowej nadmorskiej scenerii, hotel łączy elegancję, nowoczesność i najwyższy standard obsługi, oferując gościom niezapomniane doświadczenia. Do dyspozycji naszych gości oddajemy przestronne, luksusowo urządzone pokoje i apartamenty, wyrafinowaną ofertę gastronomiczną w restauracjach oraz strefę wellness i rekreacyjną, zapewniającą pełen relaks i komfort. Nowoczesne centrum konferencyjne będzie natomiast idealnym miejscem do organizacji prestiżowych spotkań biznesowych i wydarzeń" - czytamy w ogłoszeniu na stanowisko Recepcjonisty.

Budowa trwa od 2018 roku. Źródło: TVN24

Wysłaliśmy do biura prasowego sieci hoteli Gołębiewski maila z pytaniami dotyczącymi daty otwarcia hotelu oraz prowadzonych rekrutacji. Uzyskaliśmy jedynie ogólnikową odpowiedź.

"Prace nad otwarciem oraz rekrutacje przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych krokach. Nasza firma prowadzi rekrutacje do pracy w naszych obiektach, praktycznie w trybie ciągłym. Cześć z nich prowadzona jest przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Nie ujawniamy informacji dotyczących szczegółów rekrutacji" - czytamy.

CZYTAJ TEŻ: Co się stanie z hotelami Tadeusza Gołębiewskiego?

Inwestycja od początku budzi emocje

Hotel będzie największym tego typu obiektem w Polsce, powstaje na 30-hektarowym terenie po byłej jednostce wojsk rakietowych. Tereny te należały do gminy Rewal. Poprzedni wójt w 2017 roku sprzedał grunt Tadeuszowi Gołębiewskiemu za 50,5 miliona złotych w oficjalnym przetargu.

Niedługo po sprzedaży działki Robert S., były wójt gminy Rewal, został dyrektorem hotelu w Pobierowie. - Nie widzę konfliktu interesów w tym, że byłem wójtem, a teraz jestem dyrektorem hotelu. Jako wójt podpisywałem setki umów, więc, idąc tym tropem, to nigdzie bym nie znalazł pracy - mówił w 2019 roku polityk w rozmowie z TVN24. - Hotel będzie największą atrakcją w regionie - przekonywał.

Inwestorowi zarzucono także wycięcie 1500 drzew. - To nie jest las, a teren wojskowy, więc był już zurbanizowany – odpierał wówczas zarzuty były wójt. Podkreślał także, że firma zobowiązała się posadzić 3500 nowych drzew, a obiekt ma być wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne.

Jakiś czas potem były wójt usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie zaciągania przez gminę kredytów w parabankach. Oskarżono go o przekroczenie uprawień oraz niedopełnienie obowiązków w sprawie rzetelnego planowania dochodów w gminie Rewal w okresie od 2009 do 2015 roku. Chodziło o zadłużenie gminy na blisko 150 milionów złotych i branie pożyczek w parabankach.

Na początku 2024 roku Robert S. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie Źródło: TVN24

CZYTAJ TEŻ: Emocje wokół hotelu w Pobierowie. "Za coś takiego powinno być więzienie" kontra "ciekawy krajobraz"

"Już tu nie wrócimy"

Nasza reporterka zapytała o zdanie na temat inwestycji panią Aleksandrę, z którą rozmawiała na plaży u stóp budującego się hotelu.

- Taki moloch źle wygląda na polskim wybrzeżu. Olbrzymia liczba turystów, która się pojawi także wpłynie na otaczającą nas przyrodę. Pod względem ekonomicznym jest to pewnie inwestycja oczekiwana przez mieszkańców w kontekście nowych miejsc pracy, ale może to być pobieżne, ponieważ większość pracowników w sezonie letnim to studenci i osoby przyjezdne - powiedziała spacerowiczka z psem. - Pobierowo miało tę charakterystyczną cechę, że nie było tu nigdy tłumów i można było w spokoju wypocząć. Przyjeżdżam tu od lat, zobaczymy jak będzie po otwarciu hotelu - dodała.

- Specjalnie przyjechaliśmy tutaj przed otwarciem tego hotelu, już tu nie wrócimy. Jest to mała miejscowość, plaże też są wąskie i tych kilka tysięcy dodatkowych osób sprawi, że będzie brud i głośno - powiedziała pani Monika, która przyjechała na urlop z synem.

Pan Jerzy przyszedł plażą do Pobierowa z pobliskiego Łukęcina. - Moim zdaniem niepotrzebnie postawili tutaj ten hotel. Jest zdecydowanie za blisko plaży i zwiększy to liczbę turystów - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Wieżowiec na obszarze Natura 2000. Mieszkańcy robią wszystko, by do tego nie doszło

Hotel ma mieć ponad tysiąc pokoi, zlokalizowanych na kilkunastu piętrach. Wśród atrakcji ma być kilka basenów zewnętrznych i wewnętrznych, strefa wellness czy centrum konferencyjne.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że hotel ma zostać otwarty jeszcze w tym roku.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo