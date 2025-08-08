Włamał się, opróżnił lodówkę i zabrał gotówkę

Nowogard (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego z domów w Nowogardzie. Na miejscu ustalili, że do mieszkania włamano się przez okno w łazience. Włamywacz - jak zrelacjonowała policja - "postanowił najpierw zaspokoić głód i pragnienie". "W kuchni znalazł kiełbasę, ketchup, mleko oraz napoje energetyczne - wszystko zjadł i wypił, urządzając sobie prawdziwą ucztę w cudzym domu" - opisano w komunikacie.

Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie przekazała, że mężczyzna najpierw opróżnił lodówkę, a dopiero potem zabrał gotówkę. - 40-latek zabrał kopertę z pieniędzmi, w której było 600 złotych. Dodatkowo zostawił puste puszki oraz butelki po wypitym piwie i winie, które przyniósł ze sobą - dodała.

Prokuratorskie zarzuty

Policjanci ustalili, gdzie podejrzewany mężczyzna może przebywać. W chwili zatrzymania 40-latek był pijany - miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Zdążył już wydać ukradzione pieniądze.

Po zatrzymaniu i wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

