Szczecin

Włamał się, opróżnił lodówkę i zabrał gotówkę

Goleniów. Kradzież z jedzeniem
Nowogard (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Maps
Goleniowscy policjanci zatrzymali 40-latka, który włamał się do jednego z domów, poczęstował się jedzeniem i piciem, a następnie okradł właścicieli. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego z domów w Nowogardzie. Na miejscu ustalili, że do mieszkania włamano się przez okno w łazience. Włamywacz - jak zrelacjonowała policja - "postanowił najpierw zaspokoić głód i pragnienie". "W kuchni znalazł kiełbasę, ketchup, mleko oraz napoje energetyczne - wszystko zjadł i wypił, urządzając sobie prawdziwą ucztę w cudzym domu" - opisano w komunikacie.

Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie przekazała, że mężczyzna najpierw opróżnił lodówkę, a dopiero potem zabrał gotówkę. - 40-latek zabrał kopertę z pieniędzmi, w której było 600 złotych. Dodatkowo zostawił puste puszki oraz butelki po wypitym piwie i winie, które przyniósł ze sobą - dodała.

Prokuratorskie zarzuty

Policjanci ustalili, gdzie podejrzewany mężczyzna może przebywać. W chwili zatrzymania 40-latek był pijany - miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie. Zdążył już wydać ukradzione pieniądze.

Po zatrzymaniu i wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

40-latek usłyszał już zarzuty
40-latek usłyszał już zarzuty
Źródło: KPP Goleniów
TVN24 HD
Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Goleniów

