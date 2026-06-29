Międzywodzie Ratował swoje dzieci, sam utonął Filip Czekała |

Międzywodzie. Ratował swoje dzieci, sam utonął Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sebastian Kluska

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Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 15 w Międzywodziu. Według wstępnych ustaleń policji, 42-letni mieszkaniec powiatu goleniowskiego zauważył, że jego dzieci oddalają się od linii brzegowej. Postanowił zareagować i wszedł do wody, by sprowadzić je na brzeg.

Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

- Wszystko zaczęło się od akcji ratowniczej dzieci tego mężczyzny. On wspólnie z bratem wskoczył do wody. Udało się te dzieci wyciągnąć na brzeg. Niestety ratujący sam stał się ratowanym - mówi Sebastian Kluska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Reanimacja nie pomogła

Po około 10 minutach poszukiwań udało się odnaleźć mężczyznę pod powierzchnią wody. - Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, jednak życia 42-latka pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować - mówi aspirant Izabela Kik, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Tragedia w Międzywodziu Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wyjaśniali szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W czasie, gdy doszło do tragedii, w Międzywodziu obowiązywała czerwona flaga. Część plaży, na której doszło do zdarzenia, nie była strzeżona.

Mężczyzna utonął w Międzywodziu Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Tragiczna niedziela

Według danych policji w niedzielę w Polsce utonęło aż 17 osób. To największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku. Łącznie przez cały czerwiec utonęło 55 osób. "Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - podkreśla policja we wpisie na platformie X.

Mężczyzna uratował dzieci, ale sam nie był w stanie wrócić na brzeg Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Do godz. 20 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego. W ciągu dnia na obszarze objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C. Dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C., obowiązują alerty II stopnia.