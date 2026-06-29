Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Międzywodzie

Ratował swoje dzieci, sam utonął

|
Tragedia w Międzywodziu
Międzywodzie. Ratował swoje dzieci, sam utonął
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Sebastian Kluska
W Międzywodziu (woj. zachodniopomorskie) utonął mężczyzna podczas próby ratowania swoich dzieci z morza. W momencie zdarzenia obowiązywała czerwona flaga zakazująca kąpieli. Dzieci udało się wyciągnąć na brzeg, sam 42-latek znalazł się pod wodą.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 15 w Międzywodziu. Według wstępnych ustaleń policji, 42-letni mieszkaniec powiatu goleniowskiego zauważył, że jego dzieci oddalają się od linii brzegowej. Postanowił zareagować i wszedł do wody, by sprowadzić je na brzeg.

Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować
Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować
Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

- Wszystko zaczęło się od akcji ratowniczej dzieci tego mężczyzny. On wspólnie z bratem wskoczył do wody. Udało się te dzieci wyciągnąć na brzeg. Niestety ratujący sam stał się ratowanym - mówi Sebastian Kluska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Reanimacja nie pomogła

Po około 10 minutach poszukiwań udało się odnaleźć mężczyznę pod powierzchnią wody. - Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, jednak życia 42-latka pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować - mówi aspirant Izabela Kik, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Tragedia w Międzywodziu
Tragedia w Międzywodziu
Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wyjaśniali szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W czasie, gdy doszło do tragedii, w Międzywodziu obowiązywała czerwona flaga. Część plaży, na której doszło do zdarzenia, nie była strzeżona.

Mężczyzna utonął w Międzywodziu
Mężczyzna utonął w Międzywodziu
Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Tragiczna niedziela

Według danych policji w niedzielę w Polsce utonęło aż 17 osób. To największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku. Łącznie przez cały czerwiec utonęło 55 osób. "Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - podkreśla policja we wpisie na platformie X.

Mężczyzna uratował dzieci, ale sam nie był w stanie wrócić na brzeg
Mężczyzna uratował dzieci, ale sam nie był w stanie wrócić na brzeg
Źródło zdjęcia: Sebastian Kluska

Do godz. 20 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, prawie całego woj. małopolskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego wielkopolskiego oraz podlaskiego. W ciągu dnia na obszarze objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C. Dla północnej i zachodniej części kraju, gdzie na termometrach w ciągu dnia może pojawić się do 34 st. C, a w nocy od do 23 st. C., obowiązują alerty II stopnia.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
Dwie strony
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: tvn24.pl, PAP
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Odpadli na mundialu, prezydent chce śledztwa
EUROSPORT
Rzeszów, 08.05.2025, wybory Prezydenta RP 2025 - kampania, Karol Nawrocki
Nawrocki opisał "chwile grozy" z kampanii. Jest ruch prokuratury
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Pojawiła się kolejna strefa burz
METEO
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówka potrąciła pracownika służby drogowej. Mężczyzna nie żyje
Poznań
Tragedia na zawodach (zdj. ilustracyjne)
Dwóch kolarzy zmarło podczas wyścigu
WARSZAWA
imageTitle
Nowe przedsięwzięcie Trumpa. "Jedno z najwspanialszych na świecie"
EUROSPORT
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Dostawy prądu w czasie upałów. Operator uspokaja
BIZNES
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Prawomocny wyrok
Trójmiasto
Stambuł
Śmierć rodziców i ich dzieci na wakacjach w Turcji. Jest wyrok
Świat
fabryka maszyny produkcja samochody
Wskaźniki jedno, biznes drugie. Rzadkie zjawisko w polskiej gospodarce
BIZNES
Akcje ratownicze w Caracas, Wenezuela
"Działają ponad swoje możliwości" Prawie dwa miliony osób potrzebują pomocy
Świat
imageTitle
Rośnie konkurencja w kadrze. "Wszyscy muszą iść do góry"
EUROSPORT
Anthropic
USA blokują dostęp do zaawansowanej AI. Austria ma propozycję dla Anthropic
BIZNES
Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi
Po 12 godzinach uratowali ojca i syna. "Prawdziwa nadzieja"
Świat
Skutki niedzielnych burz w Strzelcach Krajeńskich
Drzewa na samochodach, zerwane dachy, setki interwencji. Bilans burz
METEO
imageTitle
Kontuzjowany i wściekły na rywala. "Działał pod wpływem frustracji"
EUROSPORT
kuchenka gazowa
Ryzyko zatrucia czadem w upale. O co chodzi z nowym alertem RCB
Polska
Burza, ciemne chmury, pioruny
Gdzie pogoda będzie najgroźniejsza. Alert RCB
METEO
Utonięcia w Polsce. Bezpieczeństwo nad wodą
To największy jednodniowy bilans utonięć w tym roku
Polska
Emil Jędrzejewski w prokuraturze
Za pierwszym razem "pytania zbył milczeniem". Drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego
WARSZAWA
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ropa drożeje po nowych atakach na Bliskim Wschodzie
BIZNES
imageTitle
Płomienna przemowa po historycznym awansie
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
"Prezes PiS go wystawił". Gliński wściekły po decyzji Kaczyńskiego
W kuluarach
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nieobecny. "Widziałem w oczach ukraińskich przyjaciół pewne zażenowanie"
Polska
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Opór wobec AI wchodzi do polityki. To rodzi istotne zagrożenie
BIZNES
Upał, gorąco
Śmierć podczas opalania
Chełm
pap_20240604_0PL (1)
Dziennikarze przypomnieli słowa Karczewskiego. "Zestarzały się szczególnie"
W kuluarach
Skrzyżowanie dróg startowych na Lotnisku Chopina
Pęknięcia pasa startowego. Nowe informacje z lotniska
Polska
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Odwołano 21 pociągów. Wszystko przez upał
Polska
Burze, ciemne chmury, groźna aura, wyładowania
Ostrzeżenia IMGW w prawie całym kraju
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica