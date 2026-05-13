Szczecin Pijany kierowca zatrzymany w Koszalinie. To funkcjonariusz policji Oprac. Natalia Grzybowska |

Koszalin (woj. zachodniopomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy anonimową informację, że wczoraj koszalińska drogówka w ramach przesiewowych badań trzeźwości zatrzymała pijanego kierowcę. Tym miał okazać się funkcjonariusz policji.

O sprawę zapytaliśmy Komendę Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, która potwierdziła doniesienia.

- Funkcjonariuszowi zostało zatrzymane prawo jazdy. W związku z popełnionym wykroczeniem w ruchu drogowym został przesłuchany jako sprawca wykroczenia i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. O wymiarze kary zadecyduje sąd - przekazała st. sierż. Agnieszka Kowalska-Truty ze szczecińskiego zespołu prasowego.

Dodała, że równolegle prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza oraz konsekwencji służbowych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo