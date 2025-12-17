Porwanie 10-miesięcznego dziecka. Dwóch mężczyzn zatrzymanych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

38-letni mężczyzna, odpowiedzialny za uprowadzenie 10-miesięcznego chłopca z Koszalina w środę rano został doprowadzony do prokuratury.

Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury Źródło: TVN24

Jak poinformowała Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, po złożeniu wyjaśnień podejrzany usłyszał zarzuty uporczywego nękania, kierowania gróźb pozbawienia życia, uprowadzenia dziecka oraz naruszenia nietykalności cielesnej kobiety.

- Przyznał, że odebrał dziecko. Twierdzi, że to jego syn i że przyszedł rano, żeby go odwiedzić, jak robił wcześniej. Jednak matka się nie zgodziła i pod wpływem emocji odebrał dziecko - prokuratorka przekazała wyjaśnienia 38-latka. I dodała, że nie przyznał się on do zarzutu uprowadzenia chłopca.

Dziadczyk powiedziała, że ojcostwo mężczyzny nie wynika z dokumentów, ale potwierdzają je zarówno matka dziecka, jak i sam podejrzany.

Jeszcze w środę ma odbyć się posiedzenie aresztowe. Za uprowadzenie dziecka grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Spośród czynów, które zarzuca się oskarżonemu jest czyn uporczywego nękania, za które grozi do ośmiu lat więzienia.

50-letni kierowca samochodu, którym przewożone było dziecko, zeznawał w charakterze świadka i został zwolniony po przeprowadzonych czynnościach.

Podbiegł i wyrwał dziecko z rąk matki

Przypomnijmy, że zgłoszenie dotyczące uprowadzenia 10-miesięcznego chłopca w Koszalinie policja otrzymała w poniedziałek o godzinie 6.30. - Z relacji matki wynikało, że w momencie, gdy wychodziła z mieszkania, podbiegł do niej znany jej mężczyzna, wyrwał dziecko z jej rąk, a następnie odjechał w nieznanym kierunku. Policjanci ustalili, że sprawca poruszał się czarnym BMW - przekazała nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Samochód odjechał w kierunku Kołobrzegu, gdzie pracuje ojciec dziecka.

Około godziny 10.30 funkcjonariusze zlokalizowali wskazany samochód na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu i zatrzymali go do kontroli. W środku, oprócz dziecka, znajdowało się dwóch mężczyzn - 38-latek podejrzewany o uprowadzenie oraz 50-latek, który kierował autem. Chłopiec nie odniósł obrażeń i po przeprowadzeniu czynności został przekazany pod opiekę matki.

OGLĄDAJ: TVN24