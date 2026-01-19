Logo strona główna
Szczecin

10-latek pobity w szkole. Chłopiec trafił do szpitala

Premier podejmie decyzję w sprawie szkół
Blisko 40 procent nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej. MEN o sposobie na przeciwdziałanie zjawisku
Źródło: TVN24
Trzech uczniów zaatakowało w szkole młodszego kolegę. Na miejsce wezwano pogotowie i policję. Decyzją ratowników, 10-latka przewieziono do szpitala.

Do tej sytuacji doszło 16 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego nr 3 w Koszalinie (Zachodniopomorskie). Policja lakonicznie wypowiada się o zdarzeniu.

Komenda Miejska Policji w Koszalinie potwierdziła, że w piątek dwóch 12-latków i jeden 13-latek pobili młodszego 10-letniego ucznia.

Dziecko przewieziono do szpitala

Do chłopca wezwano karetkę. - Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego w wyniku pobicia. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany 10-latek - przekazała Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bójka przed szkołą. Nowe ustalenia urzędników

Bójka przed szkołą. Nowe ustalenia urzędników

Trójmiasto
Bójka między nauczycielem a uczniem. Kontrola kuratorium i zawiadomienie

Bójka między nauczycielem a uczniem. Kontrola kuratorium i zawiadomienie

Rzeszów

Wiadomo, że chłopiec był przytomny, a jego stan określono jako stabilny. - Po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności, chłopiec z urazem twarzoczaszki oraz kończyny górnej został przewieziony do szpitala wraz z opiekunem - dodała Dorochowicz.

W szkole pojawił się patrol policji, który sporządził dokumentację. Materiały sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

Redakcja TVN24 poprosiła o komentarz dyrekcję szkoły. Czekamy na odpowiedź.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

TAGI:
dzieciSzkołaPrzemocPolicjadziecko
