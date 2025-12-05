Wjechała na chodnik i uderzyła w drzwi salonu

Do zdarzenia doszło w piątek, przed godz. 9, przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu kobieta wjechała samochodem w salon sieci sprzedaży usług telefonii komórkowej.
Jak przekazał nam mł. asp. Damian Romańczuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, podczas manewru parkowania kierująca nie zapanowała nad pojazdem, uszkadzając drzwi i witrynę salonu. Nie wiadomo, czy do zdarzenia doszło w wyniku zasłabnięcia kobiety. Oprócz niej w pojeździe nie było nikogo.
Żaden z czterech obecnych w salonie pracowników nie ucierpiał. Kierującej została udzielona pomoc przez strażaków, a następnie kobieta została przekazana ratownikom.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24