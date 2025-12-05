Wjechała na chodnik i uderzyła w drzwi salonu

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek, przed godz. 9, przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu kobieta wjechała samochodem w salon sieci sprzedaży usług telefonii komórkowej.

Nikomu z pracowników salonu nic się nie stało Źródło: miastokolobrzeg.pl

Jak przekazał nam mł. asp. Damian Romańczuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, podczas manewru parkowania kierująca nie zapanowała nad pojazdem, uszkadzając drzwi i witrynę salonu. Nie wiadomo, czy do zdarzenia doszło w wyniku zasłabnięcia kobiety. Oprócz niej w pojeździe nie było nikogo.

Żaden z czterech obecnych w salonie pracowników nie ucierpiał. Kierującej została udzielona pomoc przez strażaków, a następnie kobieta została przekazana ratownikom.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Wjechała autem w fasadę salonu telekomunikacyjnego Źródło: TVN24

Zniszczona szyba w salonie Źródło: TVN24

