Ciało 40-latka zostało odnalezione w poniedziałek. - O zdarzeniu zostaliśmy poinformowani w poniedziałek. Podjęliśmy wtedy stosowne czynności, które są nadzorowane przez prokuraturę. O szczegóły proszę pytać Prokuraturę Rejonową w Gryficach - mówi tvn24.pl komisarz Zbigniew Frąckiewicz z gryfickiej komendy powiatowej.

Nieoficjalnie dowiadujemy się, że 40-latek najpewniej miał wypadek samodzielny. Znaczy to tyle, że poza nim, w zdarzeniu nie uczestniczył żaden inny uczestnik ruchu. Policja sprawdza, co spowodowało, że zjechał on z drogi i doszło do tragedii.

Wszystko wskazuje na to, że jednoślad kierowany przez Litwina zjechał lub został wyrzucony z drogi tak, że ani pojazd, ani jego kierowca nie był widoczny z perspektywy innych aut przejeżdżających potem po S6.

Ciało leżało od dwóch dni?

Okoliczności wypadku to jedno, a wątpliwości związane z pracą służb to drugie. Łukasz Zboralski, dziennikarz portalu brd24.pl ustalił, że polska policja już w sobotę wieczorem została zaalarmowana o tym, że rodzina straciła kontakt z 40-letnim motocyklistą. Bliscy przekazali funkcjonariuszom ostatnią znaną lokalizację GPS Litwina.

Jak to ma się do wersji o tym, że gryficka komenda została zaalarmowana dwa dni później, już po znalezieniu ciała? O to pytamy inspektor Katarzynę Nowak z Komendy Głównej Policji.

- Potwierdzam, że w poniedziałek litewska policja przekazała do Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji informację o tym, że obywatel Litwy zginął na terenie Polski. Wiedza ta dotarła do nas w momencie, kiedy działania były podjęte przez gryficką komendę. Jeżeli zaś chodzi o rzekomy sygnał, który miał być przekazany w sobotę, to obecnie nie natrafiliśmy na żaden ślad takiego zgłoszenia. Obecnie nie wiemy, której komendzie miały być przekazane takie informacje i w jakiej formie. Nie wiemy też, czy alarmujące informacje trafiły do polskiej komendy, czy litewskiej. Niewykluczone jest też to, że sygnał trafił do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - wylicza policjantka.

Zaznacza, że obecnie policja nie jest w stanie zaprzeczyć informacjom przekazywanym przez portal brd24.pl.

- Wciąż to weryfikujemy. Żeby jednak pochylić się nad kwestią działań podjętych przez policję musimy mieć pewność, że zgłoszenie faktycznie do nas trafiło w sobotę. Na razie tej pewności nie mamy - kończy insp. Nowak.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy też śledczych. Z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie otrzymaliśmy zapewnienie, że odpowiedź w tej sprawie otrzymamy w piątek.