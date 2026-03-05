Przy drodze leżało ciało mężczyzny

Golczewo (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Ciało mężczyzny przy drodze zauważył w czwartek rano jeden z mieszkańców gminy Golczewo w Zachodniopomorskiem. Natychmiast wezwał policję.

- Policjanci odebrali zgłoszenie około godziny 6. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Sprawę przejęła prokuratura - informuje Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Niejasne okoliczności śmierci

Na miejscu pracują technicy kryminalistyczni.

- Ciało zabezpieczono do dalszych badań - wyjaśnia prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Przyczyna śmierci jest nieznana, nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Dopiero wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku lub zasłabnięcia - dodaje prokurator.

Apel do świadków

Policja prosi osoby, które w czwartek rano (5 marca) widziały cokolwiek niepokojącego lub nietypowego na terenie gminy Golczewo, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim. Policjanci podkreślają , że każda informacja może być kluczowa dla ustalenia przebiegu wydarzeń.

