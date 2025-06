Zauważyła 10-latka, który potrzebował pomocy. 13-latka nagrodzona Źródło: TVN24

Hania została nagrodzona przez policję i samorząd. - Dziękuje za to, że się nie bałaś. Dziękuje szkole i rodzicom za to, że edukujecie dzieci. Haniu, twoja postawa jest godna naśladowania. To daje nam wszystkim, obraz młodzieży, która nie boi się i wie, że pierwsza pomoc jest ważna - powiedziała wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka.

13-latka, w rozmowie z dziennikarzem TVN24 powiedziała, że czuje wdzięczność za to, że doceniono jej działania. - Rodzice byli ze mnie bardzo dumni, że tak zareagowałam - przyznała. W czwartek za swoje zachowanie została uhonorowana medalem i dyplomem.

Nastolatka została nagrodzona przez wójt gminy Dobra i komendanta lokalnej policji Źródło: Dominik Aniołkowski/TVN24

13-letnia Hania pomogła młodszemu chłopcu

Do zdarzenia doszło 12 czerwca na ulicy Poziomkowej w gminie Dobra. 10-latek jechał hulajnogą elektryczną, w pewnym momencie się przewrócił. Wypadek wyglądał poważnie. Chłopiec był ranny, przeciął sobie skórę i krwawił z szyi.

Wszystko widziała Hania, która szła chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Po upadku dziewczyna podbiegła do chłopca, udzieliła mu pomocy i zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Pogotowie zabrało 10-latka do szpitala. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

- Uważam, że większość ludzi, by zareagowała tak samo, bo to obowiązek człowieka, żeby chociaż zapytać, czy wszystko okej i podać rękę - mówiła wówczas Hania.