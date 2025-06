Bliżej otwarcia jednego z największych parków rozrywki w Polsce

Widok na park rozrywki Hossoland z lotu ptaka Źródło: TVN24

Od ponad dwóch lat w niewielkiej, wiejskiej gminie Brojce trwa budowa parku rozrywki Hossoland. Atrakcja miała być gotowa do 31 maja 2025 roku, ale ze względu na różne opóźnienia, prawdopodobny termin otwarcia to koniec czerwca. Na przyjazd turystów z Polski i zza granicy przygotowują się nie tylko pracownicy parku, ale także samorząd gminy.

Ma to być największy tego typu kompleks w regionie i jeden z największych w Polsce.

Park ma mieć cztery krainy tematyczne nawiązujące do regionu i morza Źródło: TVN24

"Zależy nam, by rozwój gminy łączył potrzeby mieszkańców i oczekiwania turystów"

Zmiana charakteru gminy z typowo rolniczej na turystyczną jest wyzwaniem, ale i długotrwałym procesem. Michał Zinowik, wójt gminy Brojce przyznał, że dotychczas zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych, w tym modernizację dróg, oczyszczalni ścieków i ujęć wody.

- Rok temu otwarto nowy posterunek policji w Brojcach, co już pozytywnie oddziałuje na bezpieczeństwo. Uruchomiliśmy również nabór na Hosso-kartę, która daje mieszkańcom dostęp do zniżek w parku, co stanowi wyraz uznania dla lokalnej społeczności. Ponadto aktywnie wspieramy rozwój lokalnych przedsiębiorców i agroturystyki, aby maksymalnie wykorzystać potencjał ekonomiczny tego przedsięwzięcia, m.in. poprzez politykę ulg podatkowych na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców - powiedział.

Według danych z samorządu, do tej pory wpłynęło ponad 1800 wniosków o wydanie Hosso-karty.

W ciągu dwóch lat wydano ponad 20 decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym kompleksów noclegowych. - Mamy już zaplanowane kolejne inwestycje m.in. modernizację infrastruktury drogowej i wodociągowej, w budowę dróg rowerowych łączących Gminę Brojce z wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Zależy nam, by rozwój gminy był zrównoważony, łączył potrzeby mieszkańców i oczekiwania turystów - dodał wójt.

Jeden z rollercoasterów w smoczej strefie tematycznej Źródło: tvn24.pl

"Przede wszystkim chcemy pracować z osobami z regionu"

Anna Olszonowicz, przedstawicielka grupy Hosso wyjaśniła, że obecnie trwają końcowe prace montażowe i wykończeniowe. - Wszystkie urządzenia przeszły już testy techniczne. Prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni. Zależy nam przede wszystkim na najwyższym standardzie bezpieczeństwa, dlatego też głównym elementem opóźniającym otwarcie parku było właśnie bezpieczeństwo - powiedziała.

Mariusz Walas, dyrektor operacyjny parku zauważył, że ponad 90 proc. zatrudnionych dotychczas osób to mieszkańcy regionu z okolicy 30 kilometrów promienia wokół parku. - Przede wszystkim chcemy pracować z osobami z regionu. Chcemy zatrudnić kilkaset osób, oczywiście wraz z rozwojem parku, będziemy zwiększali liczbę pracowników - dodał.

Zatrudnienie lokalnej społeczności potwierdza wójt Michał Zinowik. - Z danych przekazanych przez inwestora wynika, że kilkudziesięciu mieszkańców gminy Brojce podjęło już zatrudnienie w Hossolandzie, zarówno w działach obsługi klienta, gastronomii, jak i utrzymania technicznego. Rekrutacja nadal trwa - dodał.

"Prowadzimy końcowe prace montażowe i wykończeniowe" Źródło: TVN24

Tematem przewodnim bałtyckie legendy i baśnie

Teren parku został podzielony na cztery strefy tematyczne: Miasto Syrenki, Smocza Dolina Kopalni, Kraina Wikingów i Bursztynowe Królestwo Baltambrya, które nawiązują do Morza Bałtyckiego i całego regionu Pomorza Zachodniego. Tematem przewodnim mają być bałtyckie legendy i baśnie.

- Uwzględniliśmy także takie standardowe i uniwersalne wartości jak przyjaźń, odwaga czy cierpliwość. Każda strefa opowiada tak naprawdę inną historię. Od syren, przez bałtyckie porty, po mitycznych wojowników i smoki - dodała przedstawicielka grupy Hosso.

Według szacunków inwestora, w ciągu jednej godziny park będzie w stanie przyjąć 15 tysięcy osób.

Obiekt ma być otwarty sezonowo, od kwietnia do października. W miesiącach, w których nie będzie można odwiedzać parku, będą w nim przeprowadzane wszystkie możliwe prace techniczne czy konserwatorskie, budowa nowych atrakcji i rozbudowa stref tematycznych.

W Polsce działa już kilkanaście parków rozrywki np. Majaland Kownaty, Rabkoland czy park rozrywki Fastpark. Największym z nim jest Energylandia, znajdująca się w małopolskiej gminie Zator, która także stała się rozpoznawalnym i turystycznym miejscem. Park rozrywki stworzył kilkaset miejsc pracy, dostarczył gminie przychodów w związku z odwiedzającymi ją turystami i pozwolił gminie zaistnieć na mapie Polski.

