Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zostać w śmiertelnej pułapce czy ruszyć szlakiem bomb? "Niemożliwy wybór" mieszkańców Gazy

Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
Izraelska armia zrzuca ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Źródło: Reuters
Szlak bomb i śmierci - tak izraelski dziennik "Haarec" nazywa ewakuację ludności z miasta Gaza, w którym trwa izraelska ofensywa. Niektórzy nie mogą uciekać, inni tłumaczą, że w miejscu schronienia również nie jest bezpiecznie. Wielu na to po prostu nie stać, bo podróż na południe dla jednej rodziny kosztuje nawet 3500 dolarów, a Strefa Gazy to być może teraz największe gruzowisko na świecie, gdzie nie ma już niemal niczego.
Kluczowe fakty:
  • Izrael rozpoczął wojskową ofensywę w mieście Gaza. Wojsko utrzymuje, że chce rozbić Hamas, a miasto jest jego bastionem.
  • Organizacje pomocowe, w tym agencje ONZ, alarmują, że wysiedlenie miasta pogorszy i tak tragiczną sytuację cywilów.
  • - Ja pchałem wózek inwalidzki mojej matki, a żona niosła jedno z dzieci. Nie mogliśmy się zatrzymać - tak ucieczkę z Gazy opisuje 34-letni Dżamal.
  • Czytaj tekst Jacka Tacika w TVN24+: "Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

"Gdy izraelskie ataki zamieniają kolejne dzielnice Gazy w gruzy, mieszkańcy stoją przed niemożliwym wyborem: pozostać w bombardowanym mieście czy zapłacić coraz wyższą cenę, by uciekać na południe" - pisze dziennik "Haarec".

- Koszt podróży jednej rodziny z Gazy do centrum lub na południe przekracza 3500 dolarów, 1000 za sam transport, namiot lub prowizoryczne schronienie kosztuje tyle samo, nawet jeżeli masz własny namiot, za miejsce na jego rozstawienie płacisz 500 dolarów - powiedział gazecie 34-letni Dżamal Kadir, który ucieka z miasta z żoną, czwórką dzieci i matką z niepełnosprawnościami.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ofensywa Izraela "nie ma już żądnej logiki wojskowej"

Z Gazy do położonego w centrum palestyńskiego terytorium miasta Deir al-Balah jest około 14 kilometrów, do Chan Junus na południu - 25 kilometrów. Ci, którzy nie mają pieniędzy, by zapłacić za transport, idą zatłoczoną i zakorkowaną drogą pieszo. Tak tę drogę pokonała też rodzina Kadira. Szli na południe przez sześć godzin. - Ja pchałem wózek inwalidzki mojej matki, a żona niosła jedno z dzieci, bo gdy któreś z nich się zmęczyło, braliśmy je na ręce na 10 minut, później się zmienialiśmy. Nie mogliśmy się zatrzymać - relacjonował mężczyzna.

Mieszkańcy Gazy w czasie ewakuacji (20.03.2025)
Mieszkańcy Gazy w czasie ewakuacji (20.03.2025)
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Kadir zaznaczył, że nie było to pierwsze wysiedlenie. Na początku wojny jesienią 2023 roku opuścił z rodziną Gazę i przeniósł się na południe, po ponad roku wrócił do miasta, teraz ponownie musi z niego uciekać. Dodał, że podczas jego pierwszej ucieczki mieszkańcy południa przyjmowali uchodźców z otwartymi ramionami, a teraz za pomoc, w tym miejsce na namiot, żądają "pieniędzy nie z tego świata".

Według ONZ, od początku wojny Izraela z Hamasem, czyli jesieni 2023 roku, około 90 procent mieszkańców palestyńskiego terytorium stało się wewnętrznymi uchodźcami. Wiele rodzin musiało kilkakrotnie uciekać przed wojną. Większość populacji Strefy Gazy mieszka w miasteczkach namiotowych, ponieważ około 80 procent wszystkich budynków jest zniszczonych lub uszkodzonych.

Deszcz ulotek nad miastem Gaza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Deszcz ulotek nad miastem Gaza

Izraelska ofensywa w Gazie

Izrael rozpoczął we wtorek inwazję lądową na Gazę, położone na północy największe miasto palestyńskiego terytorium. Izraelski rząd mówi, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej organizacji terrorystycznej. Według armii, pozostaje tam kilka tysięcy bojowników tej grupy. Na tym terenie prawdopodobnie ukrywanych jest też około 20 wciąż żyjących izraelskich zakładników.

Wojsko nakazało całej ludności miasta ewakuację na południe. Według planów, mają tam pozostać tylko odcięci od pozostałych terenów bojownicy Hamasu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie

Szacuje się, że przed rozpoczęciem ofensywy w Gazie przebywało około miliona z ponad dwóch milionów wszystkich mieszkańców Strefy Gazy. Według izraelskiego wojska do środy Gazę opuściło ponad 400 tysięcy osób. Oceny ONZ mówią o 238 tysiącach. Obie statystyki pokazują, że w oblężonym mieście pozostają setki tysięcy Palestyńczyków.

"Ewakuacja" to używany przez izraelską armię eufemizm, ucieczka ludzi z Gazy odbywa się pod nieustannym ogniem - komentuje "Haarec", wyliczając serię śmiertelnych ataków, w których zginęli również Palestyńczycy uchodzący z Gazy. Według kontrolowanych przez Hamas władz, od tygodni w izraelskich atakach codziennie ginie kilkadziesiąt osób.

Pogarszająca się sytuacja humanitarna w Gazie

Organizacje pomocowe, w tym agencje ONZ, od dawna alarmują, że wysiedlenie miasta pogorszy i tak tragiczną sytuację cywilów, dotkniętych pogłębiającym się kryzysem humanitarnym, w tym głodem. W raportach podkreśla się, że nie wszyscy mieszkańcy Gazy mają fizyczną możliwość ucieczki, bo wśród nich są dzieci, chorzy czy osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejnym problemem jest brak przestrzeni i podstawowej infrastruktury w miejscach, do których według izraelskiej armii powinni się udać cywile, a także to, że nawet tak zwane bezpieczne strefy humanitarne są celem ataków.

Brakuje nie tylko samych namiotów, ale i terenów, na których można by je postawić - napisał portal Times of Israel. Według raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) z 10 września, na każdą osobę na południu Strefy Gazy przypada pół metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej.

W Stefie Gazy pogarsza się sytuacja humanitarna
W Stefie Gazy pogarsza się sytuacja humanitarna
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Jak informowała agencji ONZ zajmująca się zapewnianiem schronień, 1,4 miliona mieszkańców Strefy Gazy potrzebuje namiotów lub innej formy doraźnego zakwaterowania. By przetransportować niezbędne materiały, trzeba 3500 ciężarówek. Obecnie na wjazd do Izraela czeka 86 tysięcy namiotów. W ostatnich tygodniach transporty humanitarne woziły głównie żywność z powodu obaw o klęskę głodu.

Między połową sierpnia a początkiem września dostarczono tylko 208 namiotów, choć władze izraelskie przekazały "Times of Israel", że w pierwszych dwóch tygodniach września wjechało około 14 tysiąca namiotów.

Były dowódca izraelskiej armii podał liczbę ofiar wojny w Strefie Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były dowódca izraelskiej armii podał liczbę ofiar wojny w Strefie Gazy

Uciekają na południe

Z małego badania jednej z organizacji pomocowych wynika, że większość pytanych o to mieszkańców Gazy chciała uciec z miasta po ogłoszeniu izraelskich ostrzeżeń, ale nie wiedziała, dokąd się udać, nie miała na to środków i obawiała się, że tam gdzie uciekną, również nie będzie bezpiecznie.

- Hamas jest zarówno na północy, jak i na południu, nawet w tak zwanych bezpiecznych strefach humanitarnych, więc Izrael bombarduje i te miejsca. Zatem jesteśmy wszędzie narażeni na ataki - powiedział "Times of Israel" jeden z mieszkańców Gazy, wyjaśniając, dlaczego nie zdecydował się opuścić miasta.

Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
Palestyńczycy uciekający z północnej części Gazy (16.09.2025)
Źródło: Anadolu/Getty Images

Przebywająca w Deir al-Balah pracowniczka Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Olha Czerwko powiedziała dziennikarzom, że wielu z mieszkańców Gazy, którzy uciekli w ostatnim czasie na południe, nie mogło tam znaleźć schronienia, więc wrócili do atakowanego miasta.

Władze izraelskie mówią, że celem ofensywy są terroryści, nie cywilna ludność palestyńska i podejmują działania na rzecz jej ochrony. W środę armia otworzyła na dwie doby dodatkową trasę, którą mieszkańcy Gazy mogą uciekać na południe. Informowano też o rozszerzeniu stref przeznaczonych na miasteczka namiotowe i rozbudowie infrastruktury dla uchodźców.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anadolu/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa GazyAutonomia PalestyńskaOrganizacja Narodów ZjednoczonychKonflikty wojskowe IzraelaPrawa człowiekauchodźcy
Czytaj także:
Premier Kanady Mark Carney, jego żona Diana Fox, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i jej mąż Jesus Maria Tarriba (od lewej do prawej)
Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa
BIZNES
imageTitle
Hiszpanie chłodno o Lewandowskim. "Szary"
EUROSPORT
Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi za kratami
Zapytała w komisariacie o "tajną operację". To uratowało pieniądze z kredytu
Poznań
Norweski myśliwiec F-35
Kolejne norweskie myśliwce trafią do Polski
Świat
Sagrada Familia
Sagrada Familia niemal ukończona. Zaproszono już papieża
Świat
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Radni przeciw nocnej prohibicji. "To tak, jakby bronić trucizny, która powoli zabija"
WARSZAWA
imageTitle
Łzy tuż przed meczem. Osobisty dramat legendy Brazylii
EUROSPORT
Pożar sklepu meblowego Hajnówka (Podlaskie)
Pożar sklepu meblowego. Nad miastem kłęby dymu
Białystok
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe rekordy na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
imageTitle
Mecz Świątek się opóźni
EUROSPORT
Ig Nobel
Polak dostał Ig Nobla. Badał związki narcyzmu i inteligencji
METEO
Badanie techniczne ma być fotografowane
Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta
BIZNES
Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę
Tablicę rejestracyjną kupił, kierował motocyklem mimo sądowego zakazu 
WARSZAWA
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kolejne losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
BIZNES
imageTitle
Bukowiecka po finale. "Jest mały smutek"
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zagra o półfinał. O której godzinie mecz?
EUROSPORT
imageTitle
Legenda walczy z rakiem. "Jak w finale Wimbledonu"
EUROSPORT
Rezerwat Ujście Nogatu
Fale zniszczą gniazda i zatopią pisklęta. W wodzie będą się dusiły ryby
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Kolejna rozmowa Trump-Nawrocki? "Jestem przekonany"
Polska
Kolejka górska Stardust Racers w Universal’s Epic Universe
Wsiadł do nowej kolejki, nie żyje. "Jesteśmy zdruzgotani"
Świat
Barack Obama
"Nowy i niebezpieczny poziom". Obama o rządzie Trumpa
Świat
Posiedzenie rady Warszawy
Prohibicja i rezygnacja, ogromna inwestycja i pakt, który może zmienić sytuację
To warto wiedzieć
Deszcz, parasol
Dziś do 25 stopni, możliwy deszcz
METEO
Żandarmeria Wojskowa
Znalezisko w Choinach. Komunikat Żandarmerii Wojskowej
Polska
imageTitle
Lewandowski grał, strzelali tylko Anglicy. Najlepszy w Barcelonie
EUROSPORT
imageTitle
Austriacka dominacja w Predazzo. Polacy bez błysku
EUROSPORT
Newcastle - FC Barcelona
Newcastle - Barcelona (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Demonstracja w Paryżu przeciwko planowanym cięciom budżetowym
Ponad pół miliona protestujących. Kolejne demonstracje we Francji
Świat
imageTitle
Kazał fanom "robić Poznań". Gwiazda brit popu z wyjątkowym prezentem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump znów o Polsce i dronach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica