Świat Północnokoreański żołnierz zatrzymany po przekroczeniu granicy Oprac. Justyna Sochacka |

Granica między Koreą Północną i Południową Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JEON HEON-KYUN/EPA/PAP

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"Armia ujęła żołnierza z Korei Północnej we wtorek wieczorem na froncie centralnym, a właściwe władze badają obecnie okoliczności tego zdarzenia" - przekazało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS), bez ujawniania szczegółów. Zgodnie z procedurami zbieg trafił na przesłuchanie do służb wywiadowczych.

Południowokoreańska agencja Yonhap, która nie podaje źródeł informacji, przekazała, że wojskowy już zadeklarował chęć pozostania w Korei Południowej.

Kolejny przypadek ucieczki z Korei Północnej

To czwarty przypadek ucieczki z Korei Północnej od czasu objęcia fotela prezydenta Korei Południowej przez Li Dze Mjunga w czerwcu 2025 roku. W październiku zeszłego roku wojskową linię demarkacyjną sforsował inny żołnierz, natomiast w lipcu przez granicę przedostało się dwóch cywilów.

Bezpośrednie ucieczki przez zaminowaną i pilnie strzeżoną strefę zdemilitaryzowaną między państwami koreańskimi należą do rzadkości - zwraca uwagę AFP. Zdecydowana większość zbiegów dociera do Korei Południowej przez Chiny oraz państwa trzecie, takie jak Laos, Tajlandia czy Mongolia.

Uciekinierzy są zazwyczaj tygodniami przesłuchiwani przez wywiad południowokoreański. Z danych ministerstwa do spraw zjednoczenia wynika, że od lat 50. do Korei Południowej zbiegło ponad 34 tysiące osób. Tylko w 2024 roku przybyło ich 236. Reżim północnokoreański określa uciekających obywateli mianem "ludzkich szumowin".

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