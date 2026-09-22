Świat Zmasowany atak Rosji. Kilka osób nie żyje Oprac. Kuba Koprzywa |

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (22.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Oleksandr Hanzha/Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku/Telegram

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Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża przekazał, że Rosjanie zaatakowali jeden z zakładów w Dnieprze. Magazyny i fabryka zostały "poważnie uszkodzone" - poinformował.

Skutki rosyjskiego ataku na obwód dniepropietrowski Źródło zdjęcia: Oleksandr Hanzha/Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku/Telegram

Trzy osoby zginęły na skutek rosyjskiego ataku, a sześć zostało rannych. Hanża przekazał, że ratownicy wciąż poszukują jednego z pracowników zaatakowanego zakładu.

Nocny atak Rosji na Ukrainę

Uszkodzenia odnotowano również w zakładach w Krzywym Rogu i Pawłohradzie - podał gubernator. W rejonie Nikopola ucierpiały miejscowość Marganiec i rejon pokrowski.

Według Państwowej Służby do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) w wyniku rosyjskich ataków na Kijów ranne zostały cztery osoby, z których trzy trafiły do szpitala, a kolejnymi 15 osobami zajęli się ratownicy. Ponadto w obwodzie kijowskim spłonął budynek magazynowy i uszkodzone zostały cztery domy.

Rosjanie uderzyli też w obiekt energetyczny w okolicach Czernihowa. W wyniku ataku prawie 100 tysięcy odbiorców zostało bez prądu - poinformowała regionalna spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej.

Moskwa przeprowadziła również "masowy" atak na Połtawę, uderzając w przedsiębiorstwo przemysłowe i obiekt infrastruktury krytycznej - poinformowały lokalne władze.

W nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy wykorzystano nieokreśloną liczbę pocisków przeciwokrętowych i balistycznych typu Oniks, a także cztery pociski manewrujące i 212 dronów - poinformowały ukraińskie siły powietrzne.