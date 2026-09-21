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Polska

Atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo poderwane, alert RCB

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Pilna wiadomość
Pilna wiadomość
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W związku z atakiem Rosji na Ukrainę rozpoczęło się działanie lotnictwa wojskowego nad Polską, działania te mają charakter prewencyjny - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek o godzinie 21.33, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi alert.

Działania o charakterze "prewencyjnym"

Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - przekazało DORSZ.

Wskazano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wojsko PolskieRosjaUkrainaWojna w UkrainieobronnośćMinisterstwo Obrony NarodowejAlert RCBLubelskie
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