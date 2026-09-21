Polska Atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo poderwane, alert RCB Filip Czerwiński |

Pilna wiadomość Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek o godzinie 21.33, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi alert.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:



🔴lubelskiego (puławski, opolski, Lublin,… pic.twitter.com/Bpkk1KQAnf — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 21, 2026 Rozwiń

Działania o charakterze "prewencyjnym"

Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - przekazało DORSZ.

Wskazano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ,… pic.twitter.com/3nvIu7CHDc — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 21, 2026 Rozwiń