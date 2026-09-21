Atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo poderwane, alert RCB
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek o godzinie 21.33, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi alert.
Działania o charakterze "prewencyjnym"
Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - przekazało DORSZ.
Wskazano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.