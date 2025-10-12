Logo strona główna
Na żywo
Świat

Zięć Trumpa i specjalny wysłannik USA pojechali do Strefy Gazy

Jared Kushner i Steve Witkoff w Strefie Gazy
Wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner w Strefie Gazy
Źródło: Reuters
Wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner wizytowali w sobotę Strefę Gazy. Izraelska armia opublikowała nagranie z dyplomatami prezydenta USA.

Specjalnemu wysłannikowi ds. Bliskiego Wschodu Witkoffowi i Kushnerowi towarzyszył dowódca dowództwa regionalnego USA (CENTCOM) admirał Bradley Cooper. Kushner prywatnie jest zięciem Trumpa i mężem jego córki Ivanki Trump. Nie pełni oficjalnej funkcji w amerykańskiej administracji.

CENTCOM ma pomóc w organizacji wspólnych sił zadaniowych, w skład których wejdzie 200 żołnierzy amerykańskich, a także żołnierze z Kataru i Egiptu oraz prawdopodobnie z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi

Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi

Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie

Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie

Maciej Wacławik

Wysłannicy Trumpa uczestniczyli również demonstracji w Tel Awiwie, zorganizowanej przez rodziny izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

Jared Kushner, Steve Witkoff i Ivanka Trump w Tel Awiwie podczas demonstracji zorganizowanej przez rodziny zakładników Hamasu
Jared Kushner, Steve Witkoff i Ivanka Trump w Tel Awiwie podczas demonstracji zorganizowanej przez rodziny zakładników Hamasu
Źródło: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Zawieszenie broni w Strefie Gazy

Sobota była drugim dniem zawieszenia broni, zawartego przy pośrednictwie Donalda Trumpa przez Izrael i palestyński Hamas.

Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między wszedł w życie w piątek o godz. 12 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Strefie Gazy 48 zakładników, w tym 20 żywych.

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Tak człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces

Tak człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces

Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników organowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Steve WitkoffJared KushnerDonald TrumpUSAPolityka zagraniczna USAIzraelStrefa GazyAutonomia PalestyńskaHamas
