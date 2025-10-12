Zięć Trumpa i specjalny wysłannik USA pojechali do Strefy Gazy

Specjalnemu wysłannikowi ds. Bliskiego Wschodu Witkoffowi i Kushnerowi towarzyszył dowódca dowództwa regionalnego USA (CENTCOM) admirał Bradley Cooper. Kushner prywatnie jest zięciem Trumpa i mężem jego córki Ivanki Trump. Nie pełni oficjalnej funkcji w amerykańskiej administracji.
CENTCOM ma pomóc w organizacji wspólnych sił zadaniowych, w skład których wejdzie 200 żołnierzy amerykańskich, a także żołnierze z Kataru i Egiptu oraz prawdopodobnie z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Wysłannicy Trumpa uczestniczyli również demonstracji w Tel Awiwie, zorganizowanej przez rodziny izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.
Zawieszenie broni w Strefie Gazy
Sobota była drugim dniem zawieszenia broni, zawartego przy pośrednictwie Donalda Trumpa przez Izrael i palestyński Hamas.
Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między wszedł w życie w piątek o godz. 12 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Strefie Gazy 48 zakładników, w tym 20 żywych.
Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników organowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters