W 39 stanach USA rośnie liczba przypadków zachorowania na COVID-19 - wynika z ostatnich prognoz Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Według NBC News oznacza to nadchodzącą letnią falę zachorowań.

Według stacji w ubiegłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych wzrosła zarówno liczba zgonów z powodu COVID-19 , jak i wizyt osób chorych na oddziałach ratunkowych. NBC powołuje się na najnowsze dostępne dane, według których rośnie również liczba hospitalizacji - na przełomie maja i czerwca o 25 proc. Wzrost liczby infekcji szczególnie mocno zauważalny jest w Kalifornii - co potwierdzają badania ścieków, w których wykryto podwyższony poziom wirusa. - Wygląda na to, że zaczyna się letnia fala zachorowań - prognozuje dla NBC dr Thomas Russo, kierownik wydziału chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Buffalo.

COVID-19. Dominują nowe szczepy

Ich objawy są bardzo podobne do tych znanych dotychczas - mogą być to: kaszel, dreszcze, gorączka, bóle mięśni. Jednocześnie specjaliści oceniają, że nowe warianty mogą być okazać się bardziej zakaźne niż dominujący w zimie JN.1. Dlatego Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego już zaktualizował swoje wytyczne dla osób starszych, "szczególnie tych z osłabionym układem odpornościowym". Radzi się im, by były na bieżąco ze szczepionkami, a w przypadku zakażenia COVID-19 przyjęły leki. Powinny też rozważyć ​​podjęcie dodatkowych środków ostrożności - jak noszenie maseczki w zatłoczonych pomieszczeniach zamkniętych, wietrzenie pomieszczeń i trzymanie się z daleka od chorych.