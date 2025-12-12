Prezerwatywy z podobizną Trumpa. Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 

Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Jeffrey Epstein, amerykański miliarder i finansista, popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku. Zarzucano mu wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt - proceder, w który mieli być zamieszani także jego znajomi. Politycy Partii Demokratycznej naciskają na ujawnienie akt jego sprawy i ich wysiłki doprowadziły już do opublikowania ich części. Donald Tump utrzymuje, że zerwał kontakty z Epsteinem na początku stulecia.

W piątek demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów zamieścili w internecie 19 zdjęć, które posiadał Epstein, z których część nie była wcześniej znana publicznie. Nie przedstawiają one niczego nielegalnego, ale pokazują, w jakich kręgach obracał się Jeffrey Epstein, a także jego zainteresowania.

Zabawki seksualne i dobrzy znajomi

Część zdjęć przedstawia zabawki seksualne, jak specjalny knebel (dołączona instrukcja ostrzega, aby nie zostawiać osoby zakneblowanej samej, bo może to skutkować obrażeniami lub śmiercią) i inne akcesoria BDSM. Szczególną uwagę zwraca "Kondom Trumpa" z jego wizerunkiem na opakowaniu i napisem "Jestem OLBRZYMIIIIIII!" (ang. "I'm HUUUUGE!"). Ze zdjęcia wynika, że kondom kosztował 4,5 dolara (około 16 złotych).

Pozostałe zdjęcia przedstawiają Epsteina i jego znajomych w różnych sytuacjach. Na jednej z fotografii Donald Trump stoi w otoczeniu młodych kobiet, których twarze są ocenzurowane. Na innych widać między innymi reżysera filmowego Woody'ego Allena, amerykańskiego miliardera i współzałożyciela Microsoftu Billa Gatesa, księcia Andrzeja, byłego prezydenta USA Billa Clintona oraz brytyjskiego miliardera Richarda Bransona, założyciela Virgin Group.

Zdjęcia przedstawiające Steve'a Bannona z Jeffreyem Epsteinem są wyraźnie nowsze od pozostałych. Steve Bannon jest amerykańskim prawicowym publicystą, który był szefem kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2016 roku i doradcą w jego administracji do sierpnia 2017 roku. W tym samym roku - według amerykańskiego dziennikarza Michaela Wolffa - Bannon miał osobiście poznać Epsteina i zostać wynajęty do naprawy jego wizerunku.

Zdjęcia Jeffreya Epsteina, opublikowane przez demokratów "Kondom Trumpa" Źródło: House Oversight Democrats Donald Trump i młode kobiety Źródło: House Oversight Democrats Zabawki Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Zabawka Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Niebezpieczny knebel Jeffreya Epsteina Źródło: House Oversight Democrats Woody Allen i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Bill Gates i książę Andrzej Źródło: House Oversight Democrats Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Jeffrey Epstein i Richard Bannon Źródło: House Oversight Democrats Steve Bannon i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats Jeffrey Epstein i Woody Allen Źródło: House Oversight Democrats Woody Allen i Steve Bannon Źródło: House Oversight Democrats Jefrey Epstein i Alan Dershowitz Źródło: House Oversight Democrats

Reakcja republikanów

Jak podają CNN i BBC, przedstawiciel komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów, w której republikanie mają większość, wydał oświadczenie w sprawie opublikowanych w piątek fotografii. Krytykuje ono "wybiórczość" demokratów w doborze opublikowanych zdjęć tak, aby stworzyć "fałszywą narrację o prezydencie Trumpie".

W oświadczeniu czytamy: "Otrzymaliśmy ponad 95 000 zdjęć, a demokraci opublikowali zaledwie kilka. Mistyfikacja demokratów przeciwko prezydentowi Trumpowi została całkowicie obalona. Nic w otrzymanych przez nas dokumentach nie wskazuje na jakiekolwiek nieprawidłowości. To haniebne, że kongresmen Garcia i demokraci nadal przedkładają politykę nad sprawiedliwość dla ofiar".

Robert Garcia jest kongresmenem z Kalifornii i liderem demokratów w komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów.