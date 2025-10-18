Logo strona główna
Świat

SOS. Tankowiec w płomieniach. Inne statki ruszyły na pomoc

Przybliżona lokalizacja tankowca
Zatoka Adeńska
Tankowiec MV Falcon pływający pod banderą Kamerunu wysłał sygnał alarmowy po tym, jak na jego pokładzie doszło do eksplozji i wybuchł pożar. Z 26-osobowej załogi dotychczas udało się ewakuować 24 osoby. Pierwsze informacje mówiły o uderzeniu pocisku w jednostkę, ale źródła Reutersa temu zaprzeczają.

Ambrey, firma zajmująca się bezpieczeństwem morskim, przekazała w sobotę, że tankowiec MV Falcon pływający pod banderą Kamerunu przesłał sygnał alarmowy po tym, jak doszło na nim do eksplozji. Jednostka znajdowała się w Zatoce Adeńskiej, około 111 kilometrów na południe od dystryktu Ahwar w Jemenie. Płynęła z portu Sohar w Omanie do Dżibuti.

Po wybuchu pożaru załoga przekazała, że chce opuścić pokład. Do wieczora inne jednostki handlowe przebywające w regionie, które ruszyły z pomocą, ewakuowały 24 osób z 26-osobowej załogi. Jedna osoba wciąż pozostawała na pokładzie, a druga jest zaginiona.

Jak przekazało w sobotę wieczorem dowództwo unijnej operacji Aspides, przyczyna eksplozji jest nieznana, a płomienie ogarnęły około 15 procent statku.

Ponieważ MV Falcon transportuje ciekły gaz ziemny, Aspides doradza innym statkom w pobliżu, aby trzymały się z daleka ze względu na niebezpieczeństwo kolejnych wybuchów.

Przybliżona lokalizacja tankowca
Przybliżona lokalizacja tankowca
Źródło: GoogleMaps

Niepotwierdzone doniesienia o pocisku

Wcześniej w sobotę Centrum Operacji Dotyczących Handlu Morskiego (UKMTO) podało, że otrzymało raport o incydencie, z którego wynika, że w statek uderzył niezidentyfikowany pocisk. Wieczorem jednak źródła Reutersa zajmujące się bezpieczeństwem morskim podały, że w okolicy nie potwierdzono obecności żadnych pocisków lub dronów.

Kontrolowana przez Huti agencja prasowa Saba, powołując się na urzędnika w resorcie obrony w Sanie, przekazała, że rebelianci nie mają żadnego związku z incydentem.

UKMTO ma siedzibę w Dubaju i jest inicjatywą marynarki wojennej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Służy jako punkt kontaktowy dla statków w rejonie Morza Arabskiego, Zatoki Perskiej, Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego i powstało w celu zwalczania piractwa.

Zatoka Adeńska jest obszarem aktywności jemeńskich piratów, którzy ostatnio atakowali statki w - jak twierdzą - wyrazie solidarności z Palestyńczykami w czasie wojny między Izraelem a Hamasem. Przez Zatokę Adeńską prowadzi jedna z najbardziej uczęszczanych tras morskich na świecie, prowadząca z Morza Arabskiego do Morza Czerwonego i dalej do Kanału Sueskiego oraz Europy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Al-Hudajda w Jemenie
Izrael zaatakował port piratów
Indyjska marynarka wojenna schwytała 35 piratów
Potężny masowiec odbity po akcji na pełnym morzu
sklejka wybuch
Kula ognia i gęsty dym nad stolicą. "Odgłosy eksplozji były bardzo silne"
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps

