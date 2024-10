Po tym, jak w jednej z restauracji McDonald's pojawił się kandydat na prezydenta USA, zarząd firmy wydał wewnętrzny komunikat do swoich pracowników. W piśmie, do którego dotarła stacja CNN, informuje między innymi, że nie wspiera nikogo w trwającej kampanii prezydenckiej, ale jest dumny z tego, że marka McDonald's jest w niej istotna.

Zarząd firmy McDonald's wydał w niedzielę komunikat do swoich pracowników, w którym poinformował ich, że nie zaprosił Trumpa do restauracji i nie popiera żadnego z kandydatów. "Jak widzieliśmy, nasza marka stała się ważnym elementem w tej kampanii wyborczej. Chociaż nie zabiegaliśmy o to, jest to świadectwo tego, jak bardzo McDonald's jest ważny dla wielu Amerykanów" - możemy przeczytać w komunikacie, do którego dotarła CNN. "McDonald's nie wspiera kandydatów w wyborach i tak pozostanie również w tym wyścigu prezydenckim. Nie jesteśmy czerwoni ani niebiescy (kolory partii Republikańskiej i Demokratycznej - red.) - jesteśmy złoci" - czytamy dalej w liście podpisanym przez całe amerykańskie kierownictwo firmy, w tym prezesa Joe Erlingera.