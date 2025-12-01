Logo strona główna
Świat

Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza

2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Statek zaatakowany przez siły USA (nagranie z września)
Źródło: Reuters
Amerykańska armia zabiła dwie osoby, które początkowo przeżyły atak na łódź podejrzaną o przemyt narkotyków z Wenezueli - potwierdziła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Dodała, że prezydent ma prawo "zlikwidować" przemytników, jeśli zagrażają USA.

Karoline Leavitt skomentowała podczas poniedziałkowego briefingu w Białym Domu doniesienia m.in. "Washington Post" i CNN na temat pierwszego z serii zabójczych uderzeń na łodzie podejrzanych o przemyt narkotyków, który nastąpił 2 września. Siły USA miały wówczas zabić dwie osoby, które przeżyły pierwsze uderzenie rakietą i dryfowały na morzu, chwytając się wraku.

Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że rozbitkowie zostali zabici.

- Prezydent Trump i sekretarz Hegsett jasno dali do zrozumienia, że wyznaczone przez prezydenta "grupy narkoterrorystyczne" podlegają śmiercionośnym atakom zgodnie z prawem wojny. 2 września Sekretarz Hegseth upoważnił admirała Bradleya do przeprowadzenia tych kinetycznych ataków. Admirał Bradley działał zgodnie ze swoimi uprawnieniami i prawem nakazującym przeprowadzenie ataku, aby zapewnić zniszczenie łodzi i wyeliminowanie zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych Ameryki - dodała Leavitt.

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Rzeczniczka Białego Domu: prezydent ma do tego prawo

Leavitt stwierdziła, że prezydent ma prawo "zlikwidować" przemytników , "jeśli zagrażają Stanom Zjednoczonym Ameryki i jeśli przewożą nielegalne narkotyki, które zabijają naszych obywateli w rekordowym tempie".

Dopytywana, czy Pentagon po tym incydencie zmienił politykę dotyczącą dobijania rannych - w przynajmniej dwóch późniejszych uderzeniach rozbitkowie byli ratowani - rzeczniczka odparła, że nic o tym nie wie.

Doniesienia o zabiciu rannych sprowokowały duże kontrowersje i oskarżenia o popełnienie przez wojsko zabójstwa lub zbrodni wojennej. Działania te potępiło kilku polityków Republikanów w Kongresie, zaś kierownictwo senackiej komisji ds. sił zbrojnych, z Republikaninem Rogerem Wickerem na czele, zapowiedziało wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Sam prezydent Trump w niedzielę stwierdził, że byłby przeciwny powtórnemu uderzeniu na zniszczoną łódź i rozbitków.

Spekulowano, że dyktator uciekł. Teraz pojawił się publicznie
Spekulowano, że dyktator uciekł. Teraz pojawił się publicznie

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

USADonald TrumpWenezuela
