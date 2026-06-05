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Świat

Xi Jinping odwiedzi Kim Dzong Una. Po raz pierwszy od siedmiu lat

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Kim Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: KCNA
W przyszłym tygodniu przywódca Chin Xi Jinping odwiedzi Koreę Północną na zaproszenie Kim Dzong Una - poinformowały w piątek media państwowe w obu krajach. Będzie to pierwsza wizyta Xi w Pjongjangu od blisko siedmiu lat.

Północnokoreańska agencja KCNA podała, że Xi Jinping "złoży wizytę państwową" w dniach 8-9 czerwca "na zaproszenie Kim Dzong Una". Nie ujawniono szczegółów. Podobny komunikat w Pekinie wydał wydział międzynarodowy Komunistycznej Partii Chin, a nie MSZ, co podkreśla partyjny wymiar relacji - zwraca uwagę południowokoreańska agencja Yonhap.

Xi gościł w tym roku w Chinach już 17 światowych przywódców, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, jednak sam jeszcze nie był w tym roku za granicą. Jego wizyta w Pjongjangu oznacza pierwszą zagraniczną podróż w tym roku - zauważa portal CNN.

Kim Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
Kim Dzong Un oraz Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie 4 września 2025 roku
Źródło zdjęcia: KCNA

Wizyta, jakiej nie było od lat

Ostatnia wizyta Xi w Pjongjangu miała miejsce w czerwcu 2019 roku. W trakcie prowadzonych wówczas rozmów Kim i Xi zgodzili się, że wzmocnienie dwustronnych relacji pomiędzy ich krajami jest istotne w czasie, gdy na arenie międzynarodowej zachodzą "poważne i skomplikowane zmiany" - donosiła KCNA.

Obaj przywódcy spotkali się również we wrześniu ubiegłego roku w Pekinie podczas parady wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, w której uczestniczył także Władimir Putin.

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un w Pekinie (2025)
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un w Pekinie (2025)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/XINHUA / Shen Hong

Pekin stara się potwierdzić wpływy

W ostatnich latach Pjongjang stawiał na relacje z Moskwą, wysyłając broń i wojska na wojnę w Ukrainie, choć równocześnie zabiegał o względy Chin, swojego największego partnera handlowego. Tegoroczna wizyta zbiega się z 65. rocznicą podpisania traktatu o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Analitycy wskazują, że Chiny, będące kluczowym partnerem handlowym i dyplomatycznym, starają się potwierdzić swoje wpływy na Półwyspie Koreańskim, zwłaszcza w kontekście zacieśniającej się współpracy wojskowej reżimu z Rosją.

Ogłoszenie podróży zbiega się z ujawnieniem przez Koreę Północną nowego zakładu wzbogacania uranu. Podczas wizytacji w fabryce Kim Dzong Un ogłosił plany rozbudowy sił nuklearnych "w tempie wykładniczym". Według analityków ujawnienie tego obiektu ma ugruntować status państwa nuklearnego tuż przed przyjazdem Xi.

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Powstaje przymierze, które ma zatrzymać Chiny. "Sytuacja się zaostrza"

Maciej Michałek
Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl
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Tagi:
ChinyKorea PółnocnaXi JinpingKim Dzong Un
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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