Ukryła się w ambasadzie, nie uniknęła rozgłosu

Kluczowe fakty: Kim Dzong Un zabrał młodszą córkę w podróż do Chin na początku września.

Według Narodowej Służby Wywiadowczej w Seulu miało to zwiększyć jej doświadczenie dyplomatyczne.

Kim Dzong Un przebywał w Pekinie między 2 a 4 września na zaproszenie przywódcy Chin Xi Jinpinga. W czasie wizyty północnokoreański przywódca wziął między innymi udział w defiladzie wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie.

Według południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej, zabranie w podróż młodszej córki Kima, Kim Dzu Ae, miało zwiększyć jej doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Część procesu

Agencja Yonhap podała w czwartek, że Kim Dzu Ae w czasie pobytu w Chinach zatrzymała się w siedzibie ambasady Korei Północnej i unikała mediów. Mimo to, zdaniem służb w Seulu, jej wyjazd był częścią procesu "jej uznawania za następczynię ojca i dopełniania narracji" wokół objęcia przez nią władzy w przyszłości - ujawnili południowokoreańscy deputowani, którzy brali udział w posiedzeniu parlamentarnej komisji do spraw wywiadu.

Wiek Kim Dzu Ae jest szacowany na 13-14 lat. Data jej urodzin nigdy nie została oficjalnie potwierdzona.

Pierwsza wizyta od sześciu lat

Dla Kima wyjazd do Chin był pierwszą wizytą w tym kraju od sześciu lat i piąta od objęcia władzy w 2011 roku.

Kim Dzu Ae, która po raz pierwszy wystąpiła publicznie w 2022 roku, od tego czasu często towarzyszyła ojcu przy formalnych okazjach, co według obserwatorów świadczy, że jest typowana na jego następczynię.

Amerykańska telewizja CNN opisywała ją jako "tajemniczą", gdyż dopiero w 2022 roku publicznie potwierdzono jej istnienie i została wówczas przedstawiona światu "w stylu Kima".

"Północnokoreański przywódca zabrał dziecko, by towarzyszyło mu gdy nadzorował wystrzelenie międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Rok później dziewczynka pojawiła się na kilku kolejnych wydarzeniach wojskowych, co zdaniem ekspertów było jasnym sygnałem, że "klan Kimów pozostanie w centrum potęgi militarnej kraju" - relacjonowała CNN.

Na początku września BBC odnotowała, że "przez wiele lat uważano, iż Dzu Ae jest drugim z trojga dzieci Kim Dzong Una i jego żony, Ri Sol Ju".

"Dokładna liczba dzieci i ich kolejność nie jest w żadnym wypadku pewna, ponieważ Kim jest bardzo tajemniczy w kwestii swojej rodziny, a swoją żonę przedstawił publicznie dopiero po tym, jak byli małżeństwem od jakiegoś czasu" - podała BBC. Dodała, że Kim Dzu Ae jest jedynym dzieckiem Kima i jego małżonki, którego istnienie zostało potwierdzone przez południowokoreańskiego przywódcę. Żadne inne jego dziecko nie było widziane publicznie.

Cytowani przez agencję Yonhap deputowani mówili, że według wywiadu jest mało prawdopodobne, by pogłoski o innych dzieciach Kima, które miałyby studiować za granicą lub być niepełnosprawne, były prawdziwe.