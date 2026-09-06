Świat Katastrofa na Fogo. Autobus z dziećmi runął do wąwozu, co najmniej 25 osób nie żyje Oprac. Karolina Bińkowska |

Wyspa Fogo

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem na drodze łączącej miejscowości Cha das Caldeiras i Campanas de Cima w górskim rejonie wyspy Fogo. Autobus, wiozący dzieci wracające z wycieczki, zjechał z drogi i runął około 30 metrów w dół stromego wąwozu. Oprócz ofiar śmiertelnych kilka osób zostało rannych, część z nich poważnie.

Zginęło co najmniej 25 osób. - Większość ofiar śmiertelnych to dzieci i nastolatkowie - przekazał Jose Canuto, cytowany przez agencję AFP przedstawiciel służb ochrony cywilnej w mieście Sao Filipe.

"Wielka katastrofa" w Fogo

Prezydent Republiki Zielonego Przylądka Jose Maria Pereira Neves nazwał wypadek "wielką katastrofą". W niedzielę wraz z przedstawicielami władz uda się na Fogo.

Władze oświatowe poinformowały, że wyjazd nie był organizowany przez miejscowe szkoły, choć wśród pasażerów było wielu uczniów szkół podstawowych i średnich. Podkreśliły, że była to coroczna prywatna wycieczka organizowana przez kierowcę autobusu, który również zginął w wypadku.

Drogi w Republice Zielonego Przylądka są generalnie w dobrym stanie i rzadko dochodzi tam do wypadków z tak dużą liczbą ofiar - zauważyły tamtejsze media.

Przyczyna katastrofy nie została jeszcze ustalona.