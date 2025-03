Wysłannik Trumpa rozmawiał z Putinem. Kreml o "ostrożnym optymizmie"

W czwartek późnym wieczorem rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał ze Stevem Witkoffem, wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przekazał, że Rosja chce "doprecyzowania pewnych kwestii", choć nie wyjaśnił, o co dokładnie chodzi.

We wtorek w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej doszło do rozmów delegacji USA i Ukrainy w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Strona ukraińska wyraziła gotowość przyjęcia amerykańskiej propozycji dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, 30-dniowego zawieszenia broni. We wspólnym oświadczeniu przekazano, że "USA zakomunikują Rosji, iż wzajemność ze strony Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju".