Świat Wymiana ognia między Iranem i USA. Odpalili pocisk Hellfire

USA zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

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"Amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów, a także przeprowadziły uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm w odpowiedzi na próby ataków Iranu w całym regionie Bliskiego Wschodu 2 czerwca" - poinformowało w komunikacie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Jak przekazano, Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich krajów w regionie, lecz żaden z nich nie trafił w zamierzony cel. Dwa pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały do celu albo rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu - podano.

Przechwycone drony i rakiety

Wcześniej siły USA strąciły trzy drony uderzeniowe wystrzelone przez Iran w kierunku cywilnych jednostek pływających, które zgodnie z prawem przepływały przez wody regionu - przekazało wojsko. Amerykańskie wojsko przeprowadziło też ataki "w samoobronie" na irański wojskowy naziemny punkt kontroli na wyspie Keszm.

Zapewniono, że nikt z amerykańskiego personelu nie został ranny. "Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni" - czytamy w komunikacie dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims they struck U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain and a U.S. air base in the region with missiles and drones today. FALSE.



✅ TRUTH: All Iranian attacks on American forces failed. U.S. forces remain vigilant and ready to… pic.twitter.com/KuYzaENUqI — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026 Rozwiń Źródło: X

W kolejnym komunikacie CENTCOM podkreślił, że wszystkie irańskie ataki na siły amerykańskie zakończyły się niepowodzeniem. Zapewniono, że twierdzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) na temat tego, że przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na kwaterę główną amerykańskiej 5. Floty w Bahrajnie i na amerykańską bazę lotniczą w regionie, są fałszywe.

To kolejna wymiana ognia między stronami konfliktu zbrojnego w tym tygodniu. W poniedziałek CENTCOM powiadomił, że amerykańskie siły zestrzeliły dwie irańskie rakiety balistyczne wymierzone w bazę USA w Kuwejcie. Wcześniej amerykańskie wojska przeprowadziły ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia.

Unieruchomiony tankowiec

Amerykańskie dowództwo poinformowało również o unieruchomieniu tankowca zmierzającego w stronę irańskiego portu w Zatoce Perskiej. - To jednostka "Lexie" pływająca pod banderą Botswany - czytamy w komunikacie. Tankowiec nie był załadowany.

Dowództwo przekazało, że blokadę zastosowano, gdy statek przepływał przez wody międzynarodowe w kierunku irańskiej wyspy Chark. W komunikacie przekazano, że załoga tankowca w ciągu 24 godzin ignorowała wielokrotne ostrzeżenia, nie podporządkowując się poleceniom sił amerykańskich.

USS Abraham Lincoln (CVN 72) transits the Arabian Sea as the aircraft carrier continues to support the U.S. blockade against Iran. U.S. forces have redirected 122 commercial vessels to ensure compliance. pic.twitter.com/ZcOEEf4pOg — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 2, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Ostatecznie amerykański samolot unieruchomił jednostkę, wystrzeliwując pocisk Hellfire w maszynownię statku, uniemożliwiając tankowcowi dotarcie do Iranu" - powiadomił CENTCOM. Nie wiadomo, czy w wyniku ataku ktoś zginął lub został ranny.

Od 13 kwietnia CENTCOM prowadzi blokadę ruchu statków płynących do irańskich portów i wypływających z nich. Dotychczas w trakcie trwającego zawieszenia broni z Iranem unieruchomiono 6 statków handlowych, a 122 skierowano na inne trasy.

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