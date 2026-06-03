Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wymiana ognia między Iranem i USA. Odpalili pocisk Hellfire

USS Abraham Lincoln operujący na Bliskim Wschodzie
USA zaatakowały cele w Iranie. Teheran odpowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało we wtorek, że amerykańskie siły przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz przeprowadziły ataki "w samoobronie". Wcześniej amerykańskie dowództwo informowało o unieruchomieniu tankowca.

"Amerykańskie siły skutecznie przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów, a także przeprowadziły uderzenia w samoobronie na wyspę Keszm w odpowiedzi na próby ataków Iranu w całym regionie Bliskiego Wschodu 2 czerwca" - poinformowało w komunikacie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Jak przekazano, Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich krajów w regionie, lecz żaden z nich nie trafił w zamierzony cel. Dwa pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie doleciały do celu albo rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone na Bahrajn zostały natychmiast przechwycone przez obronę powietrzną USA i Bahrajnu - podano.

Przechwycone drony i rakiety

Wcześniej siły USA strąciły trzy drony uderzeniowe wystrzelone przez Iran w kierunku cywilnych jednostek pływających, które zgodnie z prawem przepływały przez wody regionu - przekazało wojsko. Amerykańskie wojsko przeprowadziło też ataki "w samoobronie" na irański wojskowy naziemny punkt kontroli na wyspie Keszm.

Zapewniono, że nikt z amerykańskiego personelu nie został ranny. "Siły CENTCOM pozostają czujne i gotowe do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją w trakcie trwającego zawieszenia broni" - czytamy w komunikacie dowództwa, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

W kolejnym komunikacie CENTCOM podkreślił, że wszystkie irańskie ataki na siły amerykańskie zakończyły się niepowodzeniem. Zapewniono, że twierdzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC) na temat tego, że przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na kwaterę główną amerykańskiej 5. Floty w Bahrajnie i na amerykańską bazę lotniczą w regionie, są fałszywe.

To kolejna wymiana ognia między stronami konfliktu zbrojnego w tym tygodniu. W poniedziałek CENTCOM powiadomił, że amerykańskie siły zestrzeliły dwie irańskie rakiety balistyczne wymierzone w bazę USA w Kuwejcie. Wcześniej amerykańskie wojska przeprowadziły ataki na irańskie radary i stanowiska dowodzenia.

Unieruchomiony tankowiec

Amerykańskie dowództwo poinformowało również o unieruchomieniu tankowca zmierzającego w stronę irańskiego portu w Zatoce Perskiej. - To jednostka "Lexie" pływająca pod banderą Botswany - czytamy w komunikacie. Tankowiec nie był załadowany.

Dowództwo przekazało, że blokadę zastosowano, gdy statek przepływał przez wody międzynarodowe w kierunku irańskiej wyspy Chark. W komunikacie przekazano, że załoga tankowca w ciągu 24 godzin ignorowała wielokrotne ostrzeżenia, nie podporządkowując się poleceniom sił amerykańskich.

"Ostatecznie amerykański samolot unieruchomił jednostkę, wystrzeliwując pocisk Hellfire w maszynownię statku, uniemożliwiając tankowcowi dotarcie do Iranu" - powiadomił CENTCOM. Nie wiadomo, czy w wyniku ataku ktoś zginął lub został ranny.

Od 13 kwietnia CENTCOM prowadzi blokadę ruchu statków płynących do irańskich portów i wypływających z nich. Dotychczas w trakcie trwającego zawieszenia broni z Iranem unieruchomiono 6 statków handlowych, a 122 skierowano na inne trasy.

OGLĄDAJ: "Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
Superwizjer
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Czytaj także:
Marcin Porzucek
"Bardzo przykry i bardzo smutny obraz"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
Decyzja "zła, haniebna i nie powinna mieć miejsca"
FAKTY PO FAKTACH
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
Zdrowie
Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim
Wniosek w sprawie Jakiego, problemy Porzucka, weto Nawrockiego
najważniejsze informacje
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
Świat
Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) - zdjęcie przykładowe
Gryzą jelenie i ludzi, strategicznie tracą wzrok
METEO
Marcin Romanowski
Romanowski zniknął bez śladu. Śledczy: ktoś pomaga
Robert Zieliński
Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie dziecko. Pokazali zdjęcie
Polska
Dziewczynka czuje się co raz lepiej
Maja miała "serce jak dzwon", ale płuca nie miały miejsca. Cud w szpitalu
Łódź
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
Świat
Marcin Porzucek
"Przepraszam". Poseł komentuje po ujawnieniu zdjęć z lotniska
Kuba Koprzywa
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański o decyzji Nawrockiego: to weto wobec uczciwych przedsiębiorców
BIZNES
Burza, pioruny, silne burze
Nadciągają burze i silny deszcz. IMGW wydał prognozy
METEO
imageTitle
Na mundialu ma być szybciej. FIFA wprowadza nowe przepisy
EUROSPORT
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
telefon, bankomat, smartfon
Blik wychodzi poza Polskę. Rusza ekspansja w strefie euro
BIZNES
Serena Williams
Tajna operacja w Londynie. Tak szykowano powrót Sereny Williams
EUROSPORT
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
Michał Drewnicki
Jest kandydat PiS na prezydenta Krakowa
Pogodna noc
W dzień nad Polską przewędruje front. Tu ma padać
METEO
25 min
Karol Nawrocki
PremieraŻaden prezydent tego nie zrobił. Nawrocki chce ujawnić jeden z najbardziej tajnych dokumentów
Czarno na białym
8 min
pc
Kraj stoi na skraju upadku
Fakty+
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
Ranczo Zorro w Nowym Meksyku
"Komisja prawdy" zajęła się ranczem Zorro. Należało do Epsteina
Świat
Karol Nawrocki
Rzecznik rządu: prezydent o taką ochronę nie wystąpił
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Świat
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
"Dyrektor powiedział, że mamy nie zlecać Mateckiemu żadnej pracy"
Artur Warcholiński

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica