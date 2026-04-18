Wojna w Iranie
Świat

"Znów będzie trzeba iść do urn". Nie wierzą w przełom

Stolica Bułgarii - Sofia
W niedzielę w Bułgarii odbędą się wybory do parlamentu - ósme od kwietnia 2021 roku. Od tamtej pory żaden rząd nie przetrwał nawet roku, z wyjątkiem administracji Rosena Żelazkowa, która wytrwała rekordowe 13 miesięcy. Na ulicach Sofii panuje cisza, która mówi więcej niż kampanijne hasła.

Na ulicach bułgarskiej stolicy niewiele wskazuje na to, że w niedzielę w kraju odbędą się ósme w ciągu ostatnich pięciu lat wybory parlamentarne. Mieszkańcy Sofii podkreślają zmęczenie wyborczym cyklem, którego - jak gorzko zauważają - niedzielne głosowanie może być tylko etapem, a nie końcem.

W ostatnich dniach przed wyborami kawiarnie na Bulwarze Witosza - reprezentacyjnej alei przecinającej centrum Sofii - wypełniają mieszkańcy miasta oraz przybywający do niego turyści. - Jesteśmy naprawdę zmęczeni tym niekończącym się cyklem głosowań i rozczarowań - powiedziała dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej grupa młodych Sofijczyków. - Obawiamy się, że to nie koniec tej sytuacji i za kilka miesięcy znów będzie trzeba iść do urn - dodają.

Jest jeden lider sondaży

W bułgarskiej stolicy swoją kampanię podsumował w czwartek - dzień przed jej oficjalnym zakończeniem - lider sondaży i były prezydent Rumen Radew. Przemawiając w hali widowiskowo-sportowej Arena 8888 w Sofii, wykluczył powyborczy sojusz z partią GERB byłego premiera Bojko Borisowa oraz prozachodnią koalicją Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria (PP-DB). Zajmują one kolejno drugie i trzecie miejsce w sondażach.

Marszem przez Sofię swoją kampanię zakończyła również koalicja PP-DB. Jej liderzy podkreślili, że "są jedynym podmiotem, który ma szansę znaleźć się w kolejnym parlamencie i który jest zdecydowanie zorientowany na Europę". W czwartek wieczorem w Parku Centralnym przed Narodowym Pałacem Kultury kilku kandydatów Demokratycznej Bułgarii - partii wchodzącej w skład koalicji PP-DB - spotkało się z wyborcami, by apelować o wzięcie udziału w wyborach i oddanie na nich swoich głosów.

Wydarzeniu towarzyszyła głośna muzyka, rozmowy polityków z wyborcami, a w zgromadzonym tłumie flagi bułgarskie mieszały się z unijnymi. - Głosując na to ugrupowanie, głosuję na Bułgarię w Unii Europejskiej - wyjaśniła jedna z obecnych na wiecu kobiet.

Osiem wyborów w pięć lat

Poza kilkoma kampanijnymi wydarzeniami, Sofia wydaje się obojętna na kolejną próbę przełamania impasu i niezdolności do utworzenia w Bułgarii stabilnego rządu. Małą liczbę plakatów w stolicy tłumaczą ścisłe regulacje. Określają one konkretne miejsca umieszczania materiałów wyborczych i nakazują usuwanie tych, które ustawiono z naruszeniem tych zasad.

Mieszkańcy bułgarskiej stolicy, komentując niedzielne wybory, przywołują najczęściej zmęczenie i frustrację. Mimo to potwierdzają chęć wzięcia udziału w głosowaniu. Agencja prasowa BTA, powołując się na sondaż Alpha Research, poinformowała w piątek, że do urn może się w niedzielę udać ponad 3,3 miliona wyborców, co oznaczałoby frekwencję na poziomie 60 procent.

Ostatni bułgarski parlament, który miał pełną kadencję, został wybrany w 2017 roku. Potem wybory odbywały się w kwietniu, w lipcu i w listopadzie 2021 roku, w październiku 2022 roku, w kwietniu 2023 roku, a także w czerwcu i w październiku 2024 roku. W tych dwóch ostatnich głosowaniach frekwencja wyniosła 34 i 39 procent.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica