Robert F. Kennedy Jr., niezależny kandydat na prezydenta USA, rozważa wycofanie się - poinformowały w środę amerykańskie media. Jego rzeczniczka zapowiedziała, że w piątek ogłosi on "swoje dalsze kroki".

Ubiegający się o urząd prezydenta USA Robert F. Kennedy Jr. rozważa wycofanie swojej kandydatury - poinformowało w środę NBC News, powołując się na źródła związane z kampanią 70-letniego polityka. Zgodnie z ustaleniami mediów po ustąpieniu Kennedy miałby poprzeć kandydaturę Donalda Trumpa. Rzeczniczka prasowa polityka zapowiedziała, że o "swoich dalszych krokach" poinformuje on w piątek. Na ten dzień ma on zaplanowane wystąpienie w Phoenix. Jak zauważa NBC News, wtedy też na przedmieściach miasta odbywać ma się również wiec Trumpa.

Rozmawiając z NBC News kandydat Trumpa na wiceprezydenta J.D. Vance przyznał, że między sztabami dochodziło do komunikacji. Zaznaczył jednak, że on sam nie rozmawiał z Kennedym. Zgodnie z ustaleniami NBC News przekonanie Kennedy'ego do ustąpienia i poparcia republikanów miało być wspólnym dziełem syna Trumpa, Donalda Jr., byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona i zamożnego darczyńcy Omeeda Malika.

Sam Robert F. Kennedy Jr. nie odniósł się dotąd publicznie do spekulacji na temat swojej ewentualnej rezygnacji z wyścigu prezydenckiego. Jego kandydatka na wiceprezydentkę, Nicole Shanahan, goszcząc w podcaście Impact Theory, oceniła, że przed ich kampanią są dwie drogi. Jedna to kontynuowanie wyścigu o Biały Dom i "ryzykowanie" prezydentury Harris-Walz, a druga to "połączenie sił z Trumpem".

Robert F. Kennedy Jr.

O kwestię ewentualnej rezygnacji Roberta F. Kennedy'ego Jr. i poparcia przez niego Donalda Trumpa zagadnięty został też sam Trump. W rozmowie z CNN przyznał, że gdyby wygrał wybory "prawdopodobnie" znalazłby w swojej administracji miejsce dla Kennedy'ego, jeśli ten udzieliłby mu wcześniej wsparcia. - Bardzo go lubię. Bardzo go szanuję - powiedział. - To genialny facet, bardzo inteligentny. Znam go od dawna - dodał.

Do łączącej go z Kennedym relacji Trump odniósł się też podczas udostępnionej później rozmowy telefonicznej z politykiem. Wywodzący się z różnych obozów kandydaci zdawali się w jej trakcie zgadzać w kilku kwestiach, w tym m.in. w negatywnej ocenie amerykańskiego systemu ochrony zdrowia, czy przekonaniu o rzekomej szkodliwości szczepionek. Obaj spotkali się też w ubiegłym miesiącu podczas konwencji republikanów w Milwaukee.

Jak zauważa NBC News, Kennedy po raz ostatni spotkał się z wyborcami na żywo ponad sześć tygodni temu. Jego kandydatka na wiceprezydentkę Nicole Shanahan nie była widziana na kampanijnym szlaku od miesięcy. Notowania polityka w sondażach spadły do poziomu kilku procent. Jego kampania ma również borykać się z trudnościami finansowymi. Portal przypomina, że dodatkowy problem stanowią oskarżenia o molestowanie, jakie pod adresem Kennedy'ego na początku lipca wysunęła była opiekunka jego rodziny. Pytany o zarzuty polityk stwierdził, że "nie był ministrantem i miał burzliwą młodość", a gdyby "wszystkie trupy w jego szafie mogły głosować, mógłby kandydować na króla świata". Również w lipcu media poinformowały, że przeprosił byłą opiekunkę w wiadomości tekstowej.

Na jego niekorzyść przemawia też ostatnia decyzja nowojorskiego sądu, zgodnie z którą jego nazwisko nie zostanie umieszczone na tamtejszych listach wyborczych.

