Z opublikowanego we wtorek sondażu Ipsos i agencji Reutera wynika, że tylko była pierwsza dama Michelle Obama miałaby większe szanse od Joe Bidena na pokonanie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Cytowane przez portal Puck wewnętrzne badania sztabu Bidena pokazują jednak inny obraz.

Według badania Ipsos, żona byłego prezydenta Obamy - która wielokrotnie deklarowała, że nie będzie startować w wyborach - mogłaby liczyć na znaczną przewagę w hipotetycznym pojedynku z Trumpem, pokonując go stosunkiem głosów 50-39 proc.

To znacznie lepszy wynik od Bidena, który w sondażu uzyskał 40 proc. poparcia - tyle samo, co jego republikański rywal. Badanie to sugeruje, że czwartkowa debata nie zmieniła obrazu rywalizacji obecnego i byłego prezydenta.