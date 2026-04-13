"Spektakularny taniec radości". Tak się cieszył przyszły minister zdrowia Oprac. Maciej Wacławik

Pląsy, wężowe ruchy, wymachy ramionami, podskoki w pewnym momencie przypominające popularne ćwiczenie pajacyk - polityk nie krył radości ze zwycięstwa Tiszy w wyborach parlamentarnych. Nagranie udostępniła w mediach społecznościowych dziennikarka radia RTL Hirado Noemi Zalavari. "Zsolt Hegedus, kandydat na ministra zdrowia, jest zadowolony" - napisała.

Krótki film szybko obiegł media społecznościowe. Jak donoszą lokalne portale, został on nagrany po niedzielnym przemówieniu Petera Magyara na wiecu Tiszy. Czytamy o "spektakularnym tańcu radości" i "najszczęśliwszym polityku Tiszy". Portal maikurir.hu przypomniał, że Hegedus odegrał ważną rolę w kampanii wyborczej jako ekspert partii Magyara ds. zdrowia. Hegedus jest ortopedą specjalizującym się m.in. w operacjach łokcia, atroskopii stawu kolanowego oraz endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego.