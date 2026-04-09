Świat

Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa

Donald Trump
Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem
Źródło: TVN24
Do niedawna stali za nim murem, dziś publicznie nie szczędzą słów krytyki. Wpływowe postaci ruchu MAGA punktują Donalda Trumpa za konflikt z Iranem. Padają mocne słowa i wezwania do "każdego chrześcijanina", by "natychmiast odszedł z administracji" obecnego prezydenta.

Lista konserwatywnych autorytetów, które w ciągu ostatniego tygodnia krytykowały Trumpa za wojnę w Iranie, pokrywa się z listą jego najbardziej zaufanych zwolenników w przeszłości - zwrócił uwagę portal NBC News we wtorek. Do tego grona zaliczył m.in. Tuckera Carlsona, Alexa Jonesa, Mike'a Cernovicha, Marjorie Taylor Green oraz Candace Owens. Wszyscy oni przyłożyli rękę do zwycięstwa Trumpa.

Za co krytykują Trumpa?

"Trump nie wygrałby prawyborów w 2016 roku, gdyby startował z programem Mitta Romneya, ani nie wygrałby wyborów w 2024 roku, opowiadając się za nowymi wojnami" - ocenił na platformie X w niedzielę Mike Cernovich, prawicowy dziennikarz internetowy znany między innymi z rozpowszechniania teorii spiskowych. "Twierdzić, że Trump jest MAGA, to głupota" - ocenił w dalszej części wpisu.

Inny były zwolennik MAGA i teorii spiskowych Alex Jones oraz była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene wezwali gabinet obecnego prezydenta USA do wykorzystania 25. poprawki do Konstytucji, aby uznać Donalda Trumpa za niezdolnego do pełnienia obowiązków, a co za tym idzie usunąć go ze stanowiska.

Marjorie Taylor Greene w czapce MAGA i Donald Trump (2024)
Źródło: ERIK S. LESSER/PAP

"Przyszedł czas, aby powiedzieć nie"

Wpływowy prawicowy podcaster Tucker Carlson namawia z kolei wojskowych doradców Trumpa, aby "odrzucili wszelkie plany mordowania irańskich cywilów", w tym poprzez potencjalne użycie broni jądrowej. - Teraz przyszedł czas, aby powiedzieć nie, absolutnie nie. Powiedzieć to wprost prezydentowi: nie - mówił były prezenter Fox News w swoim podcaście. Gdy w Niedzielę Wielkanocną Trump zamieścił obraźliwy wpis, w którym wzywał do otwarcia cieśniny Ormuz (Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle - ZOBACZYCIE! Chwała Allahowi", napisał na Truth Social - red.), Carlson określił tę wypowiedź jako "zbezczeszczenie Wielkanocy".

Tucker Carlson, Donald Trump i Tulsi Gabbard podczas wiecu w Georgii (2024)
Źródło: ERIK S. LESSER/PAP/EPA

Padły obraźliwe słowa

Jenna Ellis, która była prawniczką Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku zasugerowała, że niedawny wpis, w którym groził on zagładą irańskiej cywilizacji sprawiał wrażenie napisanego przez "prezydenta, który czuje się coraz bardziej niepokonany - a to powinno niepokoić wszystkich".

Carrie Prejean Boller, była modelka, która do lutego była członkinią powołanej przez Trumpa federalnej Komisji Wolności Religijnej, we wtorek zaapelowała do chrześcijan, aby przestali pracować dla amerykańskiego przywódcy. "Wzywam każdego chrześcijanina do natychmiastowego odejścia z tej administracji" - napisała na X. "Jeśli tego nie zrobicie, będziecie mieć na rękach krew niewinnych ludzi. Trump jest nikczemnym psychopatą" - dodała.

NBC News zwraca uwagę, że oprócz tych wymienionych, Trumpowi sprzeciwia się "wiele innych" wpływowych postaci amerykańskiej prawicy. Wszystko to w okresie, gdy obecny prezydent mierzy się ze spadkiem poparcia w sondażach.

Chcą zakończenia wojny, nawet jeśli USA nie osiągną celów w Iranie? Sondaż

Chcą zakończenia wojny, nawet jeśli USA nie osiągną celów w Iranie? Sondaż

Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy

Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy

Źródło: NBC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Berlin
Tak źle nie było od dwóch dekad. Kryzys niemieckich firm
BIZNES
imageTitle
Szubarczyk wygrał wojnę nerwów. Sukces o krok
RELACJA
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Bogucki
"Prezydent skieruje tę sprawę do Trybunału"
RELACJA
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Uciekł i nie dał się dogonić. Reprezentant gospodarzy górą w Kraju Basków
EUROSPORT
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Bogdan Święczkowski
Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
Polska
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Zamknięta poczekalnia, dwie kolejowe spółki i brak prądu
WARSZAWA
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
BIZNES
shutterstock_2491707351_1
Można zostać bez pieniędzy. "Bardzo dużo czerwonych flag"
Maja Piotrowska
Ciepło, wiosna, słońce
Temperatura wkrótce poszybuje. Jak ciepło się zrobi
METEO
Ginekologowi grozi do pięciu lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzi się tam jedno dziecko na dobę. Szpital podjął decyzję
Łódź
imageTitle
Jedna z najbardziej imponujących serii w tenisie zakończona
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: ten Trybunał zacznie działać
Polska
26-latek został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Atak pseudokibiców na nastolatka. Jeden z zarzutami, dwaj poszukiwani
WARSZAWA
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Spadek prognozowanych cen ropy. Goldman Sachs reaguje na zawieszenie broni
BIZNES
Kobieta została wcześniej ukarana za jazdę po alkoholu
Straciła prawo jazdy, dzień później pijana przyjechała do komisariatu
WARSZAWA
Mark Zuckerberg
Przełomowy moment dla firmy Meta. Nowa strategia AI
BIZNES
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
"Powinniście wiedzieć". Brytyjski minister ujawnił "niepokojącą" rosyjską operację
Świat
2026-04-08-1511-TELE5_910214_X039-VARIOS_LLUVIAS_Y_DESCENSO_DE_TEMPERATURAS-0001
Robi się niespokojnie. Załamanie pogody ogarnia część Hiszpanii
METEO
Sędziowie w samochodzie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK
Polska
Korek na ulicy Pułkowej
Od lat w korkach tracą nerwy. Jest umowa, będzie buspas
WARSZAWA
Rosja może skorzystać na wojnie na Bliskim Wschodzie
Rosja zwycięzcą wojny w Iranie. Niemal dwukrotnie większe wpływy
BIZNES
Wypadek w Markach
Wbił się samochodem w autobus. Kierowca z zarzutami
WARSZAWA
Szpital
Rząd daje pieniądze na łączenie szpitali. A co z mechanizmem oddłużeniowym BGK?
Piotr Wójcik
Tragiczny finał poszukiwań 23-latka
23-letni Adrian nie żyje. Zarzuty dla pięciu osób
WARSZAWA
imageTitle
Szokujący wynik Polaka. Na tym poziomie to się nie zdarza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica