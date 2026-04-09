Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Lista konserwatywnych autorytetów, które w ciągu ostatniego tygodnia krytykowały Trumpa za wojnę w Iranie, pokrywa się z listą jego najbardziej zaufanych zwolenników w przeszłości - zwrócił uwagę portal NBC News we wtorek. Do tego grona zaliczył m.in. Tuckera Carlsona, Alexa Jonesa, Mike'a Cernovicha, Marjorie Taylor Green oraz Candace Owens. Wszyscy oni przyłożyli rękę do zwycięstwa Trumpa.
Za co krytykują Trumpa?
"Trump nie wygrałby prawyborów w 2016 roku, gdyby startował z programem Mitta Romneya, ani nie wygrałby wyborów w 2024 roku, opowiadając się za nowymi wojnami" - ocenił na platformie X w niedzielę Mike Cernovich, prawicowy dziennikarz internetowy znany między innymi z rozpowszechniania teorii spiskowych. "Twierdzić, że Trump jest MAGA, to głupota" - ocenił w dalszej części wpisu.
Inny były zwolennik MAGA i teorii spiskowych Alex Jones oraz była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene wezwali gabinet obecnego prezydenta USA do wykorzystania 25. poprawki do Konstytucji, aby uznać Donalda Trumpa za niezdolnego do pełnienia obowiązków, a co za tym idzie usunąć go ze stanowiska.
"Przyszedł czas, aby powiedzieć nie"
Wpływowy prawicowy podcaster Tucker Carlson namawia z kolei wojskowych doradców Trumpa, aby "odrzucili wszelkie plany mordowania irańskich cywilów", w tym poprzez potencjalne użycie broni jądrowej. - Teraz przyszedł czas, aby powiedzieć nie, absolutnie nie. Powiedzieć to wprost prezydentowi: nie - mówił były prezenter Fox News w swoim podcaście. Gdy w Niedzielę Wielkanocną Trump zamieścił obraźliwy wpis, w którym wzywał do otwarcia cieśniny Ormuz (Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle - ZOBACZYCIE! Chwała Allahowi", napisał na Truth Social - red.), Carlson określił tę wypowiedź jako "zbezczeszczenie Wielkanocy".
Padły obraźliwe słowa
Jenna Ellis, która była prawniczką Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku zasugerowała, że niedawny wpis, w którym groził on zagładą irańskiej cywilizacji sprawiał wrażenie napisanego przez "prezydenta, który czuje się coraz bardziej niepokonany - a to powinno niepokoić wszystkich".
Carrie Prejean Boller, była modelka, która do lutego była członkinią powołanej przez Trumpa federalnej Komisji Wolności Religijnej, we wtorek zaapelowała do chrześcijan, aby przestali pracować dla amerykańskiego przywódcy. "Wzywam każdego chrześcijanina do natychmiastowego odejścia z tej administracji" - napisała na X. "Jeśli tego nie zrobicie, będziecie mieć na rękach krew niewinnych ludzi. Trump jest nikczemnym psychopatą" - dodała.
NBC News zwraca uwagę, że oprócz tych wymienionych, Trumpowi sprzeciwia się "wiele innych" wpływowych postaci amerykańskiej prawicy. Wszystko to w okresie, gdy obecny prezydent mierzy się ze spadkiem poparcia w sondażach.
Źródło: NBC News
