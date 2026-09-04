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Świat

Wołodymyr Zełenski: wysłannicy Donalda Trumpa pojawią się w Kijowie

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Jared Kushner i Steve Witkoff
Atak na siedzibę SBU w Kijowie (04.09.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: SPUTNIK POOL
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Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa odwiedzą w niedzielę Kijów. Wcześniej złożą wizytę w Moskwie - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Kyiv Independent podawał, że podróż stoi pod znakiem zapytania, bo Steve Witkoff "zaczął się bać" wizyty w stolicy Ukrainy.

Zełenski poinformował, że Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą Ukrainę w niedzielę po wizycie w Moskwie.

"Dziś już jednoznacznie ustalono, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele odwiedzą Ukrainę i Rosję. Szczegółowe informacje przekazał zespół prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisał prezydent Ukrainy.

Oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie. "Podobnie jak podczas wcześniejszych wizyt dyplomatycznych strony amerykańskiej, zapewnimy normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Dbamy właśnie o nich, a nie o Rosję" - podkreślił.

Jared Kushner i Steve Witkoff
Jared Kushner i Steve Witkoff
Źródło zdjęcia: SPUTNIK POOL

Wcześniej Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, napisał, że Witkoff "zaczął się bać" wizyty w Kijowie. Miało to wywołać dyskusję na temat alternatywnych planów.

Fala rosyjskich ataków na Kijów

Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. W piątek rano Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na stolicę Ukrainy, uszkadzając magazyny i powodując pożar.

W piątek po południu Zełenski poinformował, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa. Dodał, że w chwili ataku nie było go na miejscu.

Wcześniej USA zwróciły się do Ukrainy z prośbą o nieatakowanie Moskwy 25 sierpnia, podczas wizyty w Rosji dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a. Nie wiadomo, czy administracja Trumpa wystosowałaby podobną prośbę, gdyby jej wysłannicy przebywali w Kijowie.

Będzie to pierwsza wizyta amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Witkoff i Kushner mieli odwiedzić Ukrainę po raz pierwszy wcześniej, w sierpniu, jednak wizyta została przełożona - rzekomo dlatego, że prezydent USA chciał, aby dyplomaci pozostali dostępni ze względu na nierozwiązany konflikt z Iranem.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
USASteve WitkoffUkrainaKijówRosjaWojna w Ukrainie
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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