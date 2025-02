"Ukraina nic o tym nie wiedziała". Zełenski reaguje na spotkanie w Arabii Saudyjskiej

Nie możemy uznać żadnych rzeczy ani żadnych porozumień o nas bez nas - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do zaplanowanego spotkania w Arabii Saudyjskiej przedstawicieli USA i Rosji. Zełenski zapowiedział również wizytę w jego kraju generała Keitha Kellogga oraz poruszył kwestię europejskich wojsk na terenie Ukrainy. Tymczasem władze w Ankarze poinformowały, że Zełenski poleci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Turcji.

Od niedzieli Wołodymyr Zełenski przebywa razem z żoną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie składa oficjalną wizytę w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących dużego programu humanitarnego dla Ukrainy. Władze ZEA odgrywają kluczową rolę w pośredniczeniu w wymianie jeńców między Ukrainą i Rosją. Ich działania doprowadziły m.in. do powrotu wielu ukraińskich dzieci do swoich rodzin.

W poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami Zełenski odniósł się do wtorkowego spotkania w Arabii Saudyjskiej przedstawicieli USA i Rosji. - Ukraina nie weźmie udziału (w tych rozmowach - red.). Ukraina nic o tym nie wiedziała. Ukraina uważa, że wszelkie negocjacje dotyczące Ukrainy bez Ukrainy są daremne i nie możemy uznać żadnych rzeczy ani żadnych porozumień o nas bez nas - oznajmił.

Podkreślił również, że jego oficjalna wizyta w Arabii Saudyjskiej, którą zaplanowano na wtorek, "nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej na poziomie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Rosji".

W poniedziałek agencja Reutera przekazała, że sekretarz stanu USA Marco Rubio, razem z doradcą Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Michaelem Waltzem i specjalnym wysłannikiem ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem, dotarli do Arabii Saudyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow również zabrał głos w sprawie i potwierdził, że we wtorek w rozmowach z przedstawicielami USA wezmą udział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Jurij Uszakow. Jak przekazał Pieskow, oprócz odbudowy dwustronnych relacji państw, spotkanie ma na celu przygotowanie się do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.