Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wołodymyr Zełenski podał datę. "USA chcą zakończyć wojnę"

Zełenski
Zełenski: dziękuję Polsce za dostawy sprzętu energetycznego, generatorów
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że administracja Donalda Trumpa będzie chciała zakończyć wojnę ukraińsko-rosyjską do czerwca. - Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - powiedział w sobotę rano.

"Amerykanie proponują, by obie strony zakończyły wojnę na początku tego lata i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem" - poinformował dziennikarzy w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, Amerykanie "mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca i że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań".

Według Zełenskiego, jednym z powodów takiego terminu są zaplanowane na początek listopada wybory do amerykańskiego Kongresu [tzw. midterm elections]. - Wybory są dla nich zdecydowanie ważniejsze. Nie bądźmy naiwni. Oni mówią, że chcą wszystko załatwić do czerwca - zaznaczył.

Zabierają mężczyzn. "Wracają w cynkowych trumnach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabierają mężczyzn. "Wracają w cynkowych trumnach"

Tatiana Serwetnyk

Zełenski ogłosił również, że USA zaproponowały kolejną turę trójstronnych rozmów pokojowych między delegacjami Ukrainy, Rosji i USA. Miałaby się ona odbyć w przyszłym tygodniu w Miami na Florydzie. "Potwierdziliśmy nasz udział" - oznajmił prezydent.

Druga runda negocjacji

W tym tygodniu w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi odbyła się druga runda negocjacji między Waszyngtonem, Kijowem i Moskwą.

Zgodnie z oczekiwaniami, nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk. Wśród omawianych tematów były między innymi propozycja wolnej strefy ekonomicznej w Donbasie, warunki monitorowania ewentualnego zawieszenia broni oraz deeskalacja rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Prezydent przyznał jednak, że nie wie, czy pomysł wolnej strefy ekonomicznej może zostać zrealizowany. Jak zaznaczył, "mieliśmy różne poglądy na ten temat". - Część tej strefy, która obecnie znajduje się pod kontrolą Rosjan, pozostanie pod kontrolą Rosjan. Część strefy, którą obecnie kontrolujemy, czyli wschodnia część Donbasu, pozostanie pod naszą kontrolą – poinformował Zełenski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wszystko ma wypisane na twarzy". Co zrobi Putin bez Kadyrowa?

"Wszystko ma wypisane na twarzy". Co zrobi Putin bez Kadyrowa?

Tatiana Serwetnyk
Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Tatiana Serwetnyk

Ponadto, uzgodniono wymianę 157 jeńców wojennych po każdej ze stron. Prezydent Zełenski przekazal w sobotę, że wymiany te będą kontynuowane.

Rosjanie "potrzebują przerwy"

Zdaniem Zełenskiego, sytuacja gospodarcza Rosji może zmusić Władimira Putina do "rozważenia przerwy w wojnie". Jak ocenił, deficyt rosyjskiego budżetu zmusza Kreml do zmniejszenia wypłat dla wojskowych, prowadząc do redukcji sił na linii frontu. Stawia to Putina, który nie chce ogłaszać mobilizacji, w trudnej sytuacji. - Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie - ocenił Zełenski.

Ponadto, według ukraińskiego prezydenta, rzeczywisty deficyt Rosji w 2025 był dużo wyższy niż deklarowane przez Kreml 72 miliardy dolarów. Powołując się na dane ukraińskiego wywiadu wojskowego, Zełenski ocenił, że było to ponad 100 miliardów. Jak dodał, w tym roku będzie więcej.

OGLĄDAJ: Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja
pc

Optymizm USA i realna szansa na rozejm w Ukrainie? Ekspert OSW: to polityczna narracja

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zełenski podkreślił, że w retoryce Rosjan "nastąpiły zmiany", ale "nie wierzy im ani trochę". - Myślę, że żywią wobec nas mniej więcej takie same uczucia jak wcześniej, ponieważ nienawidzą Ukrainy, i tyle. To oni wypowiedzieli nam wojnę. I nie była to wojna sprowokowana przez Ukrainę - zaznaczył.

Opracował Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieUkrainaWołodymyr ZełenskiUSARosja
Czytaj także:
Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna chwila na tych igrzyskach
Najnowsze
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot do Dominikany musiał zawrócić do Warszawy
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Nieoficjalnie: minister Żurek przyjął mandat. Wiemy, jakiej wysokości
Polska
GettyImages-2259740500
Deklasacja w biegu kobiet
RELACJA
Obawiają się, że woda znów będzie stała przy gospodarstwach jak kilka lat temu
Nie chcą progu na Narwi. Obawiają się zalewania łąk i gospodarstw
Tomasz Mikulicz
Franjo von Allmen
Oto pierwszy mistrz olimpijski
EUROSPORT
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
METEO
Awaria ciepłownicza w Sosnowcu
Słup pary i wody na placu zabaw. Nagranie
Katowice
Zalany kościół w Mysłowicach
Woda lała się po ścianach kościoła kilka godzin
Katowice
image-d8a34666-ebe4-4cc8-84bd-0b848cdbd21b
Poza Polaków stała się hitem
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
BIZNES
Wypadek w Daniszynie
Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg
Poznań
Hodowcy reniferów w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym
Zabierają mężczyzn. "Wracają w cynkowych trumnach"
Tatiana Serwetnyk
Auto na torach w miejscowości Błonie
Z jezdni zjechali na tory, auto utknęło. Zareagował świadek
WARSZAWA
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
METEO
imageTitle
Chwile grozy. Zgubiła nartę w locie
EUROSPORT
imageTitle
Skazani na medale. Wszystkie gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
METEO
"Kadr na kino"
Zwiastun "Lalki", zaginiona kaseta wokalisty Black Sabbath, superprodukcja o królu popu
KADR NA KINO
imageTitle
Polka o straszącej skoczni. "Niepokój w głowie rośnie"
EUROSPORT
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
BIZNES
Zderzenie karetki i samochodu w Krakowie
Zderzenie karetki z samochodem. Jedna osoba w szpitalu
Kraków
07 0935 mediolan nawrocki-0046
Nawrocki z synem i w czapce ze swoim nazwiskiem. Reporter zapytał go o pół roku prezydentury
Świat
Lekarz szpitala oskarżony o błąd w sztuce (zdjęcie ilustracyjne)
"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
BIZNES
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
BIZNES
Norki na fermach futrzarskich
"Mówią mi: nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy". Skala cierpienia poraża
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
METEO
Moratorium na łosie obowiązuje od 2005 roku
Radni chcą odstrzału łosi. Jeden minister - za, drugi - przeciw
Michał Malinowski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica