Legenda telewizji CNN nie dowierzała. "Nigdy nie widziałam czegoś takiego"

W piątek w Białym Domu doszło do rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance'em, podczas której doszło do ostrej wymiany zdań. Odwołano również zapowiadane podpisanie umowy dotyczącej ukraińskich złóż. W kolejnych godzinach po tym wydarzeniu europejscy przywódcy wyrażali w większości słowa wsparcia dla Zełenskiego .

Amanpour: czegoś takiego jeszcze nie widziałam

- Jeszcze nigdy we współczesnej historii dyplomacji, w czasach pokoju lub wojny, nie widziałam czegoś takiego - przyznała. Stwierdziła, że sposób, w jaki Biały Dom poprowadził to spotkanie w obecności mediów, był "bardzo dziwny". - To się przeważnie tak nie odbywa, to całkowicie nietypowa sytuacja. Widzieliśmy powitanie Zełenskiego z Trumpem. Prezydent Ukrainy był niepewny, spięty, jego mowa ciała pokazywała wszystko, co ważyło się na tym spotkaniu - zauważyła.