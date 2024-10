"Znaczące nasilenie się rosyjskiego powietrznego terroru"

966 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Władze Ukrainy wezwały Międzynarodową Organizację Morską do skierowania międzynarodowej misji monitorującej do Odessy na południu Ukrainy w związku z rosyjskimi atakami - poinformował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.