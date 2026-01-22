Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Witkoff: negocjacje w sprawie Ukrainy dotyczą już tylko jednej kwestii

Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Trump o wojnie w Ukrainie: Putin i Zełenski chcą zawrzeć układ
Źródło: Reuters/TVN24
Myślę, że zrobiliśmy ogromny postęp - powiedział w Davos specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff, dodając, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie są już na końcowym etapie. Witkoff wieczorem ma spotkać się w Moskwie z Władimirem Putinem.

- Jeśli obie strony chcą rozwiązać tę sprawę, to damy radę to zrobić zrobimy - powiedział Witkoff w czwartek rano na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Mówił o "ogromnym postępie" w sprawie Ukrainy i stwierdził, że rozmowy są już na końcowych etapie. Przekazał, że negocjacje skupiają się już tylko na jednej kwestii. Nie sprecyzował na jakiej.

Witkoff ogłosił również, że po południu poleci do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Informację tę potwierdził również Kreml, dodając, że spotkanie rosyjskiego przywódcy z Witkoffem oraz Jaredem Kushnerem odbędzie się po godzinie 19 czasu moskiewskiego (godz. 17 czasu polskiego).

Witkoff zabrał głos w Davos podczas spotkania poświęconego przyszłości Ukrainy, w którym wzięli udział m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb. Rutte przekonywał, że prezydent USA Donald Trump jest oddany sprawie niepodległości i suwerenności Ukrainy. - Nigdy w to nie wątpiłem - zapewnił. - Musimy skupić się na Ukrainie. Nie traćmy Ukrainy z pola widzenia - dodał.

"Chcą zawrzeć układ". Trump o rozmowach z Zełenskim i Putinem
Dowiedz się więcej:

"Chcą zawrzeć układ". Trump o rozmowach z Zełenskim i Putinem

Zełenski przyleciał do Davos

Do Davos dotarł w czwartek również z Kijowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Informację tę podał w czwartek rano jego rzecznik prasowy.

Jak dodał, w kuluarach Forum Ekonomicznego prezydent Zełenski spotka się w czwartek z prezydentem Trumpem. Amerykański prezydent zapowiedział to jeszcze w środę

Rozmowy prezydentów mają rozpocząć się o godzinie 13 czasu polskiego.

Wcześniej, we wtorek, Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że nie pojedzie do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne, chyba że gotowe do podpisania będą porozumienia z USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

OGLĄDAJ: Biała jazda
pc

Biała jazda

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieUkrainaSteve WitkoffWładimir PutinDonald TrumpWołodymyr ZełenskiŚwiatowe Forum Ekonomiczne Davos
Czytaj także:
imageTitle
Pudło roku już w styczniu. Jak nie strzelać z rzutu karnego
Najnowsze
Lód, mróz
Tu mróz będzie szczególnie dotkliwy. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Wygrał bez trenera. Smutny powód nieobecności
EUROSPORT
Widok jeleni na osiedlu PCK w Ustrzykach Dolnych to widok, do którego mieszkańcy osiedla już przywykli
Pod zdjęciem jelenia setki "lajków", a wilk do odstrzału
Martyna Sokołowska
Pilna wiadomość
Nowe dane z przemysłu
BIZNES
TVN-x-WOŚP_10-lat_grafika
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny
WOŚP 2026
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
WARSZAWA
Trump
Wkrótce inauguracja Rady Pokoju. Trump złoży ważny podpis
Świat
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
METEO
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
BIZNES
Tragedia w Chełmnie
Kolejne zatrzymanie po tragedii w Chełmnie. Tym razem kominiarz
Kujawsko-Pomorskie
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
BIZNES
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
METEO
Malawi
Ceny paliw niemal podwoiły się w trzy miesiące. Władze winią poprzedni rząd
BIZNES
imageTitle
Hurkacz o przyczynach porażki
EUROSPORT
imageTitle
"Nie chcę zabrzmieć nieskromnie"
EUROSPORT
Mette Fredriksen
W Davos dyskutowali o Grenlandii. Jest komentarz premierki Danii
Świat
telefon szpieg hacker
Czy to "Rok 1984"? Weto zmienia układ sił
Maja Piotrowska
Rozbiórka UNRWA w Izraelu
Wjechały izraelskie buldożery. "Bezprecedensowy atak na agencję ONZ"
Świat
imageTitle
Kto teraz? Kolejna rywalka już czeka na Świątek
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali cudzoziemca poszukiwanego przez Interpol
Brał udział w morderczym napadzie we Francji. Ukrywał się w Bydgoszczy, wpadł w Łodzi
Kujawsko-Pomorskie
Wyłudzali dotacje, zostali zatrzymani
Oszustwa na ziemi rolnej były ich stałym źródłem dochodu. Wyłudzili pół miliona
Olsztyn
frank szwajcarski CHF
Dziś ważna decyzja dla frankowiczów. "Fundamentalne znaczenie"
BIZNES
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
WARSZAWA
Emilka miała trzy lata, nie żyje
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana, sprawa znów w sądzie
WARSZAWA
Taylor Swift podczas koncertu w Mediolanie (2024)
Taylor Swift drugą najmłodszą osobą w historii nominowaną do Galerii Sław
Kultura i styl
Prezydent USA Donald Trump
Trump: czasami dyktator jest potrzebny
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
METEO
imageTitle
Świetna Świątek. Zwrot akcji nie przeszkodził
EUROSPORT
IŚ
Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open [RELACJA]
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica